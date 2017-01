KASK neuer Sponsor des Youngster Cup – Premiere bei der PARTNER PFERD in Leipzig

PRESSEMITTEILUNG KASK Youngster Cup 2017





Hier treffen sich bereits seit Jahrzehnten die besten Nachwuchspferde der internationalen Springreiterelite: im Youngster Cup. Ein Großteil von Pferden, die auf Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften obenauf galoppieren, starteten einst ihre Karriere in dieser internationalen Springserie für sieben- und achtjährige Pferde. Ab sofort präsentiert sich die topetablierte Serie als KASK Youngster Cup. Die Auftaktstation und Premierenetappe ist kein geringeres Turnier als das Spitzenreitsportevent auf Fünf-Sterne-Niveau PARTNER PFERD im Rahmen des dreifachen Weltcup-Turniers auf der Leipziger Messe. „Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit EN GARDE Marketing und unser Engagement im KASK Youngster Cup“, freut sich Giulia Mazzalupi, Marketingleiterin beim italienischen Premiumhersteller von Sicherheits- und Reithelmen. „Wir sind sehr gespannt auf unsere erste Saison und freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit.“



In der ersten Qualifikation des KASK Youngster Cup im Rahmen der 20. PARTNER PFERD siegte der Führende im Ranking des Longines FEI World Cup Kevin Staut (FRA) im Sattel des achtjährigen Vendome d’Anchat, einem Sohn des Diamant de Semilly. Platz zwei sicherte sich Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Darc Horse, eine ebenfalls achtjährige Schimmelstute von Douglas. Kukuk verwies seinen Arbeitgeber Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit dem achtjährigen Catoki-Sohn Cool Down auf Platz zwei.



Der nächste Termin der vierbeinigen Rohjuwelen im KASK Youngster Cup ist auf dem beeindruckenden Traditionsplatz in Hamburg-Klein Flottbek beim Deutschen Spring- und Dressur-Derby. Von dort geht es auf den Schützenplatz zur Paderborn Challenge, bevor die Finale Etappe bei den MUNICH INDOORS in der Olympiahalle gefeiert wird. Dort wird dann entschieden, welcher internationale Topreiter die besten aufkommenden Spitzenpferde im Stall hat.





Über KASK



KASK, mit Sitz in Italien, ist spezialisiert auf die Entwicklung, das Design und die Produktion von Sicherheitshelmen höchster Qualität. KASK Helme sind in allen Anwendungsfeldern an der Spitze, egal ob Radfahren, Ski fahren, Skilanglauf, Reitsport, Bergsteigen, Klettern, aber auch bei Rettungsaktionen oder in der Arbeitssicherheit.



KASK wurde 2004 gegründet und ist daher ein relativ junges Unternehmen. Dank seines talentierten Teams von Ingenieuren, Experten und der Zusammenarbeit mit Italiens marktführenden Betrieben, hat KASK in dieser kurzen Zeit eine riesige Entwicklung mit vielen Erfolgen durchlaufen. KASK sind bereits Preise wie der „ISPO-Award“ und „Eurobike- Award“ verliehen worden.



KASK hat es sich zur Mission gemacht, eine perfekte Balance aus technologischer Exzellenz, Funktionalität, Sicherheit und attraktivem Design bei ihren Produkten zu gewährleisten. KASK forscht ständig weiter und sucht nach neuen Wegen, um die Qualität der KASK Helme immer weiter zu verbessern. KASKs perfekt ergonomische Helme wurden entwickelt, um den Bedürfnissen der weltbesten Athleten gerecht zu werden und allen Nutzern auch in den härtesten Lebenslagen einen einmaligen Komfort zu bieten. KASK Helme beziehen ihre einzigartige Qualität aus dem genial integrierten Struktursystem, entwickelt vom KASK Team, welches höchstmöglichen Schutz mit extremer Leichtigkeit des Helmes kombiniert, um Tragekomfort und Sicherheit des Kunden zu gewährleisten. Die KASK Qualität wird durch viele überwachte Sicherheitstests und innovative Technologien garantiert. Alle KASK Produkte werden zu 100% in Italien produziert und durchlaufen die gründlichsten Sicherheits- und Qualitätstests des etablierten KASK CSD Projektes-ComfortSafetyDesign.





PARTNER PFERD 2017



Ergebnis Prüfung Nr. 08





KASK Youngster Cup



1. Qualifikation - Springprüfung für Nachwuchspferde, int. (CSIYH1*)





1. Kevin Staut (FRA), Vendome d´Anchat, 0/52,23 sec.



2. Christian Kukuk (GER), Darc Horse, 0/52,37 sec.



3. Ludger Beerbaum (GER), Cool Down, 0/54,56 sec.



4. Michael Kölz (GER), Dünensturm, 0/56,26 sec.



5. Alberto Zorzi (ITA), Volage du Val Henry, 0/56,39 sec.



6. Niklas Krieg (GER), Carigno ll, 0/56,76 sec.







Foto: Thomas Hellmann







Leipzig, 19. Januar 2017