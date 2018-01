KATINA SHOWCUP: DIE EQUITANA OPEN AIR 2018 SUCHT DIE SHOWSTARS VON MORGEN

KATINA Showcup auf der EQUITANA Open Air

- Bewerbungsschluss am 11. Februar

- Sieger qualifiziert sich für EQUITANA 2019

Die originellste Freiheitsdressur, Quadrille oder Zirkuslektion – auf der EQUITANA Open Air stellen die Showstars von morgen ihr Können unter Beweis. Im KATINA Showcup können sich Newcomer am Samstag, den 26. Mai mit ihren Pferden in kreativen Schaubildern vor großem Publikum und einer fachkundigen Jury präsentieren.

Freiheitsdressur Foto: EQUITANA / Sven Cramer

Bis zum 11. Februar können sich die Kandidaten online mit einem Video ihrer Schaunummer bewerben. Aus allen Bewerbungen trifft das EQUITANA-Team eine Vorauswahl und veröffentlicht die Videos auf der Website, auf der vom 8. bis zum 25. März ein Online-Voting läuft. Die acht bestplatzierten Acts werden dann zur EQUITANA Open Air 2018 eingeladen.

Im KATINA Showcup am 26. Mai in Neuss bewertet eine Jury die technische Ausführung und den künstlerischen Aspekt der Darbietung. Den dritten Punkt in der Bewertung vergibt das Publikum. Der Applaus entscheidet mit, welcher Akteur den KATINA Showcup 2018 gewinnt und sich damit automatisch für den Showcup auf der EQUITANA 2019 in Essen qualifiziert.

Dass die Teilnahme am Showcup zum Durchbruch verhelfen kann, beweist die Erfolgsgeschichte der Spaniers Santi Serra: Er gewann den Cup auf der EQUITANA 2013, wurde zum Publikumsliebling der HOP TOP Show 2015 und begeistert seitdem das Publikum weltweit mit seinen Freiheitsdressuren.

EQUITANA Open Air - Festival des Pferdesports

Insgesamt werden zur EQUITANA Open Air am Wochenende nach Pfingsten (25. - 27. Mai) rund 1.000 Turnier- und Freizeitreiter und 40.000 Besucher erwartet, die in 200 Wettbewerben und Show-Veranstaltungen antreten. Das größte deutsche Breitensportfestival bietet neben jeder Menge Pferdesport und Fachwissen rund ums Pferd mehr als 200 Aussteller, die zum Stöbern und Shoppen unter freiem Himmel einladen.

Bewerbungsschluss für den KATINA Showcup 2018 ist am 11. Februar. Die Ausschreibungsunterlagen gibt es auf der Website der EQUITANA Open Air.

www.equitana-openair.com