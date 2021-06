Kein Einhorn, ist auch keine Lösung!



NEU: Die GOODIETUBES von SPEED horsecare.



SPEED hat sich mit dem Pummeleinhorn und seiner Crew flauschige Verstärkung geholt. Die drei neuen SPEED GOODIETUBES in exklusiven Pummeleinhorn-Designs – gefüllt mit cookietastischen Leckerlis für Pferde – sind ab sofort im Handel und im SPEED-Webshop erhältlich.



SPEED GOODIETUBE “Enjoy the Little Things”

Es sind die kleinen Dinge im Leben, die den (Stall-)Alltag versüßen. So zum Beispiel die SPEED GOODIETUBE “Enjoy the little things”, gefüllt mit getreidefreien Apfel-Wiesen-Leckerlis für jedes Lieblingspferd.

SPEED GOODIETUBE “Glitter makes everything better”



Glitzer ist die Lieblingsfarbe der Pummelfee. Darum lässt SPEED seine neue Pummelfee GOODIETUBE ganz besonders schön funkeln. Außen Glitter, findet sich in der GOODIETUBE ein fruchtiger Mix aus schmackhaften Mini-Leckerlis, die sich auch für das Clickertraining ideal eignen.



SPEED GOODIETUBE “Let me think NO!”

Schluss mit lustig! Das Lakritz-Leckerli für jedes Pferd im Grummeleinhorn-Design peppt den Stallalltag auf. Er kam, sah und hatte keinen Bock mehr: Die SPEED GOODIETUBE mit Lakritz-Leckerli ist ein besonderes Geschenk für alle Menschen mit einem Grummelpferd in der Box.



Von witzig-cool über zuckersüß bis hin zum grimmigen Grummeleinhorn ist für jeden Anlass das perfekte Motiv dabei. Auf den Dosen befindet sich außerdem Platz für eine liebevolle Widmung, was die GOODIETUBES zu einem fantastischen Geschenke-Geheimtipp für Pferdefreunde, die beste Stallfreundin, Reitlehrer, Reitschüler oder das eigene Pferd macht.



UVP 7,99 € pro GOODIETUBE

www.speed-horse.care

Newsmeldung Muehldorfer Nutrition AG

Die Mühldorfer Nutrition AG –

Eine reine Familien-Aktiengesellschaft

Die Mühldorfer Nutrition AG ist ein Spezial-Futtermittelhersteller mit Sitz im oberbayerischen Mühldorf am Inn. Mit Visionen, Engagement und Kompetenz konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Herstellung optimal ausbalancierter Ernährungs- und Pflegeprodukte für Tiere. Futtermittel für Pferde, Petfood für Hund und Katze, aber auch Pharma- und Pflegeprodukte sowie Premium- und Bio-Erzeugnisse für die Bereiche Nutztier und Hobbyfarming werden in modernen Produktionsstätten hergestellt und weltweit vertrieben. Dabei ist die Mühldorfer AG vor allem einer der europäischen Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Pferdefutter. Die Mühldorfer AG ist eingebettet in die Mühldorfer Group, wurde 2003 von Klaus Mittermeier gegründet, und wird seitdem von ihm geführt.