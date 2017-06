KJRFV Zehlendorf e.V.: Großes Sommerfest am 2. Juli mit Reitvorführungen & Schnupper-Reitkurse für kleine Ponyfreunde in den Sommerferien

Foto: Kinder-und Jugend-, Reit-und Fahrverein Zehlendorf e.V. (KJRFV)

Berlin- Zehlendorf, 21.06.2017 – Am Sonntag, den 2. Juli 2017, lädt der Kinder- und Jugend-, Reit- und Fahrverein Zehlendorf e.V. (KJRFV) wieder große und kleine Pferdefreunde zu seinem alljährlichen Sommer-Vereinsfest ein. In diesem Jahr steht das Fest unter dem Motto „Bunte Welt des Zeichentricks“. Besucherinnen und Besucher erwartet von 13 bis 16 Uhr ein buntes Show-Programm und viele Mitmach-Aktionen auf dem großen Reitgelände am Königsweg neben der FU-Tierklinik in Düppel. Dort zeigen die Kinder und Jugendlichen des KJRFV ab 14 Uhr ihr reiterliches Können in selbsteinstudierten Darbietungen mit phantasievollen Kostümen. Zum Mitmachen gibt es Spiel und Spaß für Kinder wie Schnupper-Reiten für Kinder von 3 bis 8 Jahren, Kinderschminken und Tonpferde bemalen. Für Stärkung sorgen leckere Speisen und Getränke. Mehr Infos: www.kinderreitschule-berlin.de

Schnupper-Reitkurse beim KJRFV in den Berliner Sommerferien

Wer etwas ausgiebiger in die Welt der Ponys schnuppern möchte kann dies beim KJRFV in den Berliner Sommerferien tun. Dann bietet Berlins größte Kinderreitschule in Zehlendorf-Düppel wieder 5-tägige Schnupper-Kurse für junge Pferdefreunde von fünf bis acht Jahren an. Ab dem 24. Juli, der ersten „vollen“ Ferienwoche, geht es von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 13 bzw. von 14 bis 17 Uhr los. Bevor sich die Kleinen auf den Rücken der Ponys schwingen, werden Pferdepflege und soziales Verhalten der Vierbeiner kindgerecht vermittelt.

Mehr Infos: www.kinderreitschule-berlin.de

Kinder-und Jugend-, Reit-und Fahrverein Zehlendorf e.V. (KJRFV)

Robert-von-Ostertag-Str. 1

14163 Berlin

Tel. +49 (0) 30 802 61 16

Fax. +49 (0) 30 80 48 22 52

info@kinderreitschule-berlin.de

www.kinderreitschule-berlin.de

Bürozeiten: Mo-Fr 15.00-17.30 Uhr