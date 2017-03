KJRFV Zehlendorf e.V.: Schnupper-Reitkurse für kleine Ponyfreunde in den Berliner Osterferien

Berlin- Zehlendorf, 20.03.2017 – Der Kinder- und Jugend-, Reit- und Fahrverein Zehlendorf e.V. (KJRFV) bietet in den Osterferien wieder Ferien-Spaß mit Ponys. In der Ferienwoche vom 10. bis 14. April erwartet junge Pferdefreunde von sechs bis neun Jahren in Berlins größter Kinderreitschule in Düppel dann ein besonderes Erlebnis: In Wochenkursen von Montag bis Freitag können Kinder ab 6 Jahren täglich vormittags oder nachmittags in die Welt der Pferde „schnuppern“. Bevor sich die Kleinen auf den Rücken der Ponys schwingen, werden Pferdepflege und soziales Verhalten der Vierbeiner kindgerecht vermittelt. Einen 2-tägigen Schnupperkurs für Kinder schon ab fünf Jahren bietet der KJRFV am 17. und 18. April. Bei dem für sein soziales und inklusives Engagement vielfach ausgezeichneten KJRFV gehört der artgerechte und liebevolle Umgang mit den über hundert Pony und Pferden des Vereins zur Tradition und Philosophie. „Reiten für alle Kinder“ gibt es beim Kinder- und Jugend-, Reit- und Fahrverein Zehlendorf e.V. neben einer festen Vereinsmitgliedschaft und in inklusiven Reitgruppen für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung von Frühjahr bis Herbst in Schnupperkursen an Wochenenden und in den Berliner Schulferien.

Weitere Informationen zur Anmeldung und Buchung auf www.kinderreitschule-berlin.de.



Der KJRFV Zehlendorf e.V. - ein etwas anderer Sportverein für ALLE Kinder

Der Kinder- und Jugend-, Reit- und Fahrverein Zehlendorf e.V. praktiziert seit über 25 Jahren mit seinen rund 400 Vereinsmitgliedern und über 100 Ponys und Pferden das selbstverständliche Miteinander von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung und kooperiert dazu mit verschiedenen Einrichtungen in Berlin und Brandenburg. Moderate Mitgliedsbeiträge und die Anbindung an den ÖPNV ermöglichen Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen Schichten den Zugang zum Reiten. Alle Pferde und Ponys stehen den Kindern und Jugendlichen in gleichen Maßen zur Verfügung, so dass keine 2-Klassen-Gesellschaft zwischen Privatpferdebesitzern und Schulpferdereitern entsteht. Der KJRFV ist nicht nur ein gemeinnütziger Sportverein, sondern versteht sich als eine Kinder- und Jugendfreizeitstätte, in der die Mitglieder einen Großteil ihrer Freizeit sinnvoll verbringen, und lernen, Verantwortung für ihre Mitmenschen und andere Lebewesen zu übernehmen. Die Pferde und Ponys leben zudem artgerecht in offenen Ställen auf Koppeln im Herdenverband. Zur Philosophie des Vereins gehört außerdem, Verantwortung und menschliche Zuwendung auch für chronisch kranke oder alte Tiere, die nicht mehr geritten werden können, bis zu ihrem Tode zu leisten.

Auszeichnungen, u.a. 2014 & 2013: Preisträger beim „Zukunftspreis des Berliner Sports“, 2009: 1. Platz "Innovationspreis des Berliner Sports“ für die "Integration von Kindern und Jugendlichen aller sozialen Schichten mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung im Reitsport" und Preisträger des Bündnisses „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ (2008), 2008: Goldener Stern des Sports als 4.-bester Verein Deutschlands.

Kinder- und Jugend-, Reit- und Fahrverein Zehlendorf e.V.

Robert-von-Ostertag-Straße 1

D-14163 Berlin

Fon: 030. 802 61 16

Fax: 030. 80 48 22 52

info@kinderreitschule-berlin.de