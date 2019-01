Auch Vorjahressiegerin Katharina Hemmer startet in diesem Jahr wieder im Finale des DERBY Dressage Cups beim K+K Cup in der Halle Münsterland. Bild: Hemmer

K+K Cup Halle Münsterland

Finale im DERBY Dressage Cup heiß begehrt

Münster. Das diesjährige Finale im DERBY Dresage Cup anlässlich des K+K Cups vom 9. bis 13. Januar 2019 in der Halle Münsterland ist anscheinend besonders heiß begehrt. Denn schaut man sich die Nennungsliste dieser einzigartigen Förderserie für zwei- wie vierbeinige Nachwuchsstars der Disziplin Dressur auf dem Niveau der Klasse Intermediaire an, so tauchen dort viele gut bekannte Namen auf.

Die in Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Reiter- und Fahrerverband (DRFV) und der DERBY Spezialfutter GmbH in Münster entwickelte Förderserie bietet ein im Dressursport einmaliges Format. Einerseits wendet es sich an Nachwuchsreiter der Altersklasse U25 auf dem Niveau der Klasse Intermediaire, andererseits bietet es auch älteren Reitern auf jüngeren Nachwuchspferden eine ideale Startmöglichkeit auf dem Weg in den internationalen Spitzensport.

Mit Nachwuchspferden gehen in Münster im DERBY Dressage Cup unter anderem Olympia- und Kaderreiterinnen wie Anabel Balkenhol (Rosendahl) und Ingrid Klimke (Münster) oder Kathleen Keller (Appen) an den Start. Nicht weniger stark besetzt ist das Feld bei den U-25-Reitern. Hier hat sich Katharina Hemmer (Erwitte) angesagt. Die 24-jährige Pferdewirtin und Schülerin von Reitmeister Hubertus Schmidt dürfte bei der Vergabe der Spitzenplätze ein gehöriges Wörtchen mitzureden haben, denn im Finale 2018 in Münster siegte sie mit ihrem Oldenburger Don Larino-Sohn Don Angelo. Auch Maike Mende (Nordwalde) dürfte Ambitionen auf einen Podest-Platz haben. Schließlich war die 20-Jährige im vergangenen Jahr Dritte im Finale.

In der Halle Münsterland bestreiten die Teilnehmer bereits am Donnerstag, den 10. Januar, ihre erste Runde auf dem Niveau der Klasse Intermediaire II, bei der sich herausstellen wird, wer zu den glücklichen Reitern gehört, die am Samstag im Finale starten dürfen.

