KÖNIGS BAROCKPFERDE CUP AUF DER EQUITANA OPEN AIR 2018

KOENIGS Barockpferde Cup - Quelle: EQUITANA / Hans Kuczka

Farbenfroh und elegant präsentieren sich Reiter und Pferde im KÖNIGS Barockpferde Cup im Mai auf der EQUITANA Open Air in Neuss. Auf PREs, Lusitanos, Friesen & Co. treten die Reiter in Prüfungen der Klassen A bis S an. Neu in diesem Jahr: Alle Prüfungen werden als Kür geritten.

Die Dressurprüfungen der Kl. A und L finden am Freitag, den 25. Mai im Showring des Pferdesport-Festivals statt. Am Samstag, den 26. Mai präsentieren sich die Vertreter der höheren Klassen mit Kür-Prüfungen auf M- und S-Niveau, teilweise auch in barocken Kostümen oder landestypischer Tracht, passend zur Pferderasse.

Der Barockpferde Cup ist eine von rund 200 Wettbewerben und Qualifikationen für Dressur- und Springreiter, Western- und Islandpferdereiter, die auf dem Programm der EQUITANA Open Air stehen. Fast 1.000 Turnier- und Freizeitreiter und 40.000 Besucher werden an den drei Tagen auf dem Gelände des Neusser Rennbahnparks erwartet.

Das größte deutsche Breitensportfestival bietet vom 25. bis 27. Mai neben jeder Menge Pferdesport und Fachwissen rund ums Pferd 250 Aussteller, die zum Stöbern und Shoppen unter freiem Himmel einladen. Der Vorverkauf zur EQUITANA Open Air hat bereits begonnen.

Weitere Informationen und Tickets unter www.equitana-openair.com

