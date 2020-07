Konsolidierung im Pferdefuttermarkt Die Pferdefuttermarke SPEED geht an die Mühldorfer AG Mühldorf (DE),

Der oberbayerische Spezialfutter-Hersteller, die Mühldorfer Nutrition AG hat zum 1.6.2020 die Pferdefuttermarke SPEED übernommen. Die Mühldorfer Nutrition AG ist einer der europäischen Marktführer im Bereich Pferdefutter. Mit der Übernahme der Traditionsmarke SPEED stärkt das Unternehmen aus Mühldorf am Inn seine Position und baut diese in den Bereichen freiverkäuflicher Arzneimittel, Supplemente und Pflege für Pferde zügig aus.

SPEED als Marke soll vor allem die Produktbereiche rund um Nahrungsergänzung, Supplementierung und Pflege abdecken und somit ein weiteres Marktsegment für die Mühldorfer Nutrition AG erschließen. Die Marke wurde einem Relaunch unterzogen und startet mit frischem Design, neuen und weiterentwickelten, aber auch bekannten, erprobten Produkten.

Die Premium-Marke Mühldorfer Pferdefutter wird weiterhin, vor allem für naturnahe, gesunde und therapeutische Futtermittel stehen, die nicht einfach nur kurzfristig die Symptome der Probleme beseitigen, sondern vielmehr die Ursachen dieser Probleme nachhaltig beheben. SPEED ist eine der ältesten, renommiertesten und bekanntesten Marken im Pferdefutter-Business, gegründet 1963 in Schleswig-Holstein und seitdem dort in Hohenlockstedt ansässig. Die Kompetenz der traditionsreichen Marke ergibt sich vor allem aus der langen und reichen Erfahrung im Spitzen-Reitsport und dem Pferderennsport. In den letzten Jahren wurden aus diesem reichen Erfahrungsschatz vor allem Produkte für den Freizeit-, Zucht- und Hobby-Reitsport entwickelt und auf den Markt gebracht. Die Mühldorer Nutrition AG ist, eingebettet in die Mühldorfer Group, eine erfolgreiche und in den letzten Jahren sehr stark expandierende Unternehmensgruppe, die sich mit den Säulen Petfood, Pferdefutter und Animal-Care sehr erfolgreich am Markt positioniert hat und auch weiterhin seine Marktstellung durch organisches Wachstum aber auch durch eine Buy-and-Build-Strategie ausbauen wird.

Mühldorfer wurde 2003 von Klaus Mittermeier gegründet und wird seitdem von ihm geführt. Bis heute ist die Unternehmens-Gruppe in Familienbesitz.

Mühldorfer Nutrition AG, Klaus Mittermeier