Krelinger Reiterlager für Reiter, Züchter und Pferdesportbegeisterte

Foto zur Verfügung gestellt von: GRZ Krelingen

Mit dem ersten Krelinger Reiterlager möchte das Team aus Krelingen bei Walsrode (Heidekreis) am Wochenende vom 24.-26. September alle Pferdebegeisterten einladen. Verschiedene Reitweisen, Fotoshootings, Futterberatung und viel Zeit zum Fachsimpeln soll es geben bei diesem Wochenendworkshop. Drei Stars aus der Pferdeszene werden vor Ort sein und Auskunft zu ihren Reitweisen und Erfolgen geben:

Irene Raab-Hinrichs ist wohl Deutschlands bekannteste Barockreiterin. Mit ihrem Mr. Darcy tritt sie vor hunderten von Menschen auf, ist dabei bei der Nacht der Pferde in Hannover, reitet auf der norddeutschen Hansepferd oder der Equitana und fesselt mit dem Tanz ihres wunderschönen Friesenhengstes das Publikum. Mittlerweile ist sie mit ihren Pferden in Krelingen beheimatet und gibt dort ganzjährig auch Kurse am Boden oder im Sattel.

Johanna Ueltzen und ihr Haflinger Anton gehörten 2019 zum Team der Deutschen Working Equitation Equipe. Sie wurden Junioren-Europameister im Stil-Trail und zweifache Vize-Europameister. Die Working Equitation ist eine Zusammenfassung verschiedener europäischer und amerikanischer Arbeitsreitweisen. In den Prüfungen werden Dressurlektionen abgefragt, ein Trail wird geritten und die Pferde arbeiten an Rindern, die sie treiben, stoppen oder separieren müssen. Im Stiltrail sind die Hindernisse z. B. ein Parallelslalom, Tor, Brücke, ein Sprung, eine Glockengasse u. v. m. zu meistern.

Dr. Katharina Rehren ist Tierärztin und Trainerin der Altkalifornischen Westernreitweise. Sie bildet Ranchpferde in dieser Reitweise aus, die sich durch zufriedene und ausdrucksstarke Tiere auszeichnet. Hier konnte sie den Titel der Deutschen Meisterin und mehrfache Hessenmeisterin erreiten. Auch sie ist in Krelingen beheimatet und gibt ganzjährig Kurse zu ihrer Reitweise und ebenso zum Thema Glaube und Pferd.

Das Krelinger Reiterlager bietet aber noch mehr, Miriam Knospe macht großartige Tierfotos bietet ein Shooting für alle Teilnehmer an. Diese können solo oder mit Pferd anreisen, es gibt Gastboxen und Wiesen, ebenso werden geführte Ausritte auf dem eigenen Pferd angeboten. Kochen am Lagerfeuer, Andacht und Gottesdienst (draußen oder in der Reithalle) sowie Antworten auf Fragen rund um Haltung und Fütterung der Pferde runden das Programm ab.

Die Anreise kann am Freitag erfolgen, die Teilnehmer können in Krelingen im Gästehaus, im Jugendhaus oder auf dem Zeltplatz übernachten. Auch Tagesgäste sind willkommen. Infos und Anmeldung unter www.grz-krelingen.de oder per Mail an rezeption@grz-krelingen.de

Monika Heinen

GRZ Krelingen