Kristallkraft TheMineral – Ganzjährige Basis- und Vitalstoffversorgung für das Pferd



Die Kristallkraft Produktfamilie hat Zuwachs bekommen. Von vielen Pferdehaltern lange ersehnt, bringt die Kristallkraft Naturprodukte GmbH & Co. KG eine organisch mineralische Basisversorgung

für Pferde auf den Markt. Wie alle Kristallkraft Produkte, wird diese aus rein natürlichen Zutaten hergestellt. Die schmackhaften Pellets lassen sich leicht unter das Krippenfutter mischen oder

können auch pur verfüttert werden.



Gülden, März 2017 – Jedes Pferd hat einen individuellen Bedarf an Nährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen und oft kann der Bedarf aus der Grundnahrung nicht abgedeckt werden. Gerade Pferde, die im Wachstum sind, tragende oder laktierende Stuten, Pferde mit einer hohen Arbeitsleistung, alte Tiere oder Pferde mit gesundheitlichen Problemen können aus Gras und Raufutter nicht immer alle lebenswichtigen Vitalstoffe ziehen. Mögliche Folgen einer Mangelversorgung sind vielfältig und können sich z.B. in Fell-, Haut- und Hufproblemen widerspiegeln, sowie in einem geschwächten Immunsystem, Allergien oder abnehmender Leistungsfähigkeit. Für eine optimale Nährstoffversorgung sollte dem Pferd ein natürliches Mineralfutter angeboten werden.



Kristallkraft TheMineral verzichtet komplett auf Zusatzstoffe und setzt stattdessen auf eine Rezeptur aus besonders gesunden Zutaten, die außerordentlich reich an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen sind. Hinzu kommt, dass das Verhältnis von Omega-3- zu Omega-6-Fettsäuren ideal ist und TheMineral besonders hochwertige, pflanzliche Aminosäuren enthält. Da die Vitalstoffe in der vorliegenden Form rein natürlich sind, können Sie vom Pferd optimal aufgenommen werden und führen zu keiner Belastung des Stoffwechsels, der Leber und der Nieren.

Das Futter wird in der bewährten Pelletform angeboten. Diese lassen sich leicht unter das Krippenfutter mischen oder können dank ihrer Schmackhaftigkeit auch pur verfüttert werden. Gerade für Pferde, die kein Kraftfutter bekommen, ist das eine sehr praktikable Lösung. Hergestellt werden die Kristallkraft TheMineral Pellets in einem besonders schonenden Verfahren, welches mit niedrigen Temperaturen arbeitet. So bleiben alle wichtigen Vitalstoffe erhalten.



Ein 6,5 kg Eimer Kristallkraft TheMineral kostet 59,90 € und reicht in der Daueranwendung 12 Wochen für ein Großpferd oder aber für eine 6-wöchige Vitalstoffkur.

Stefanie Schünhoff

Kristallkraft Naturprodukte GmbH & Co. KG