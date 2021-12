Foto: AGILA_AdobeStock_ROS

Kuscheln Hunde gerne?

Das sollten Besitzerinnen und Besitzer wissen, wenn sie mit ihrem Hund richtig schmusen möchten

Zuneigung und Liebe brauchen sowohl Mensch als auch Hund. Streicheleinheiten sorgen nicht nur für Vertrauen zwischen beiden Parteien und geben dem Tier das Gefühl von Geborgenheit, sondern wirken sich auch positiv auf die Gesundheit aus, wie eine aktuelle Studie der University of British Colombia Okanagan herausgefunden hat. „Durch den Kontakt zwischen Tier und Mensch wird bei beiden das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, welches das Stresshormon Cortisol hemmt. Es setzt ein Glücksgefühl ein“, erläutert Sven Knoop, Experte der AGILA Haustierversicherung. Von den positiven Effekten profitieren Mensch und Tier gleichermaßen. Ebenso wie wir haben allerdings auch unsere Vierbeiner Momente, in denen sie sich lieber zurückziehen und Kuscheleinheiten unpassend sind. Hundetrainerin Marina Krieg weiß die Signale der Hunde richtig zu deuten und nennt Aspekte, die es beim gemeinsamen Entspannen von Zwei- und Vierbeiner zu beachten gilt.

Auch beim Kuscheln gibt es Regeln

Auch, wenn wir unsere Vierbeiner am liebsten ständig bekuscheln möchten, sollte man immer die Bedürfnisse des Tieres im Blick behalten und Signale des Hundes sehen und verstehen. Denn auch, wenn Nähe zu den Grundbedürfnissen eines Hundes gehört – die Vierbeiner zeigen deutlich, wann Zuneigung gewünscht ist und senden ebenso deutliche Signale, wenn die Streicheleinheit unpassend ist. „Ein Wegdrehen, Ausweichen oder gar Rückwärtsgehen des Tieres sollte vom Menschen respektiert werden“, so Marina Krieg.

Darüber hinaus gibt es konkrete Situationen, in denen das Kuscheln unpassend ist. Das gilt vor allem dann, wenn der Hund in etwas vertieft ist, wie beispielsweise Schnüffeln, Toben oder Rennen. In diesen Momenten verspürt der Vierbeiner meistens kein Bedürfnis nach einer Ablenkung. Ebenso sollte man den Vierbeiner beim Spielen mit anderen Hunden und beim Fressen nicht mit Streichelanflügen stören. Das gleiche gilt, wenn sich der Hund auf seinen eigenen Platz zurückgezogen hat, denn das ist ein Ruheort, wo er sich ohne Störungen entspannen kann. „Um herauszufinden, ob der Hund die Streicheleinheit genießt, sollten Besitzerinnen und Besitzer das Tier für einige Sekunden lang streicheln und dann einen kurzen Moment pausieren“, erklärt die Hundetrainerin. „Entfernt sich der Hund in dieser Pause, hat er grade nicht das Bedürfnis nach Nähe. Bleibt er, ohne Meideverhalten oder Stresssignale zu zeigen, kann gerne weiter liebkost werden.“

Wenn Kuschelzeit angesagt ist, freut sich der Hund über das Kraulen an ganz speziellen Stellen: An den sogenannten ‚pflegenden Stellen‘, die bereits von der Mutterhündin mit Aufmerksamkeit versorgt werden, sind die Tiere ganz besonders empfänglich für Streicheleinheiten. Vor allem das Kinn, der Bereich hinter den Ohren, der hintere Rücken und der Bauch sind Körperstellen, an denen die meisten Hunde gerne gekrault werden. Grundsätzlich gilt jedoch: Jeder Vierbeiner hat individuelle Vorlieben, die Besitzerinnen und Besitzer herausfinden sollten, um ihn voll und ganz zu verwöhnen. Sendet der Hund missverständliche Signale oder entstehen Unsicherheiten, ob die Kuscheleinheiten die gewünschte Wirkung haben, finden Haltende Hilfe von ausgebildeten Hundetrainerinnen und -trainern in der AGILA-Hundetrainer-Sprechstunde.

