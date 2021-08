Photo: Sonja Rommerskirch Photographie

La Scolca, das kultige Weingut des italienischen Lifestyle,

bei den Berenberg German Polo Masters Sylt



Das Weingut aus Gavi mit einigen seiner in Deutschland beliebtesten Weine auf dem Turnier auf Sylt, Schleswig-Holstein, vom 28. Juli bis zum 1. August 2021:

Gavi dei Gavi Etichetta Nera, Rosa Chiara und Solui Gavi.

“Das prestigeträchtige Poloturnier Berenberg German Polo Masters Sylt 2021 zählt zu den meistbeachteten in Nordeuropa. Polo ist ein Sport mit langer Geschichte und Tradition und die stimmungsvolle, selten schöne Landschaft der Insel Sylt bildet den perfekten Rahmen für dieses einzigartige Event, das mit unseren Weinen gefeiert wird“, erklärt Chiara Soldati, CEO von La Scolca. Es erfüllt uns stets mit Stolz, unsere Geschichte einem internationalen Publikum zu erzählen und mit unseren Weinen, Geschmacksikonen der italienischen Lebensart und des Dolce Vita, Emotionen zu schenken. In mehr als 50 Ländern der Welt wählen unsere Kunden La Scolca, um besondere Anlässe zu feiern und den Alltag besonders zu gestalten“.



highlight-keitum-sylt). Damit bekräftigte das Weingut seine enge Beziehung zu Deutschland, einem der wichtigsten Märkte für das Made in Italy, insbesondere für die Weinbranche. „Das deutsche Publikum liegt uns besonders am Herzen. Unsere Weine werden in Deutschland sehr geschätzt und die hiesigen Wine Lovers erfüllen uns mit großer Genugtuung. Gern nehmen wir an bedeutenden Events teil, auf denen wir den deutschen Kunden und Weinliebhabern nahe sein und ihnen die gleiche Begeisterung schenken können, mit der sie uns seit jeher folgen“, fährt Chiara Soldati fort.



Die Gäste - dieses Jahr aufgrund der Coronavirus-Schutzverordnungen beschränkt auf eine ausgewählte Gruppe von 250 Personen - verkosteten 3 Etiketten von La Scolca: den Kultwein Gavi dei Gavi Etichetta Nera, zu 100% aus Cortese-Trauben, empfohlen von renommierten Restaurants und beliebt bei Prominenten, ideal für besondere Momente und unvergesslich durch die vielschichtigen, eleganten Dufteindrücke und den lang anhaltenden, intensiven Geschmack; den Roséwein Rosa Chiara, rund und weich im Geschmack mit Anklängen von Orange und Hundsrose, angenehm und leicht, perfekt für heiße Sommerabende; und Solui, den neuen Tropfen von La Scolca, in diesem Jahr aus Sauvignon-Trauben und einer Mischung aus weißen Piemonteser Rebsorten (zu 100% La Scolca-Trauben) kreiert, ein Wein, der in die Zukunft blickt, mit der Solidität einer Familienmarke mit 100 Jahren Geschichte.



Das im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts von der Familie Soldati auf den Hügeln von Gavi gegründete Weingut La Scolca ist eine Marke mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte, bekannt in über 50 Ländern und präsent in den besten Restaurants der Welt. Die durch Chiara Soldati vertretene vierte Generation der Familie leitet sie heute erfolgreich, stets mit Augenmerk auf moderne Werte, Nachhaltigkeit und digitale Innovation. Auch deshalb ist die Marke eines der fortschrittlichsten Unternehmen der italienischen Weinszene und eine Garantie für Weine mit zeitloser Qualität. Mit wine experience tailor made präsentiert sich La Scolca auch als beliebtes Ziel für das Dolce Vita Nuova und wird mit maßgeschneiderter Gastlichkeit den Bedürfnissen eines jeden Gastes gerecht.



