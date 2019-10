Last Chance: Kommen – wählen – zuschlagen!

Stutfohlen von Diacontinus – Forsyth. Foto: Kiki Beelitz

Die letzte Möglichkeit auf einen Auktionskauf für ein Deutsches-Sportpferdefohlen 2019 bietet sich am 5. Oktober beim Skyline Cup auf Hofgut Liederbach bei Frankfurt. Hier findet im Rahmen des Dressur- und Springturniers mit Prüfungen bis zur schweren Klasse am Samstagabend um 20.30 Uhr die „Last Chance“ Auktion statt, eine hervorragende Möglichkeit um sich einen DSP-Star von morgen zu sichern.

In der Kollektion warten Fohlen u.a. von Vitalis, Cicero, Escolar, Floriscount und Hickstead White und vielen weiteren Parcours- und Viereckstars auf. Zwei Mal wird die Kollektion in Liederbach präsentiert: Am Freitag, dem 4. Oktober 2019 um 17 Uhr, ebenso am Samstag, dem 5. Oktober um 17 Uhr. Ab 20.30 eröffnet Hendrik Schulze Rückamp den Auktionsring und wird die Fohlen meistbietend zuschlagen. Beide Präsentationen als auch die Auktion kann auf www.clipmyhorse.de verfolgt werden. Mehr Informationen und Videos der Fohlen: www.deutsches-sportpferd.de

Mehr Informationen und Videos der Fohlen: www.deutsches-sportpferd.de

Heike Blessing-Maurer