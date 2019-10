Leidenschaft und Kunst bei der GALA-Show der Eurocheval



Alizée Froment verzaubert die Besucher



Offenburg. Vom 23. bis 26. Juli 2020 wird die Eurocheval zum Treffpunkt für Pferdeliebhaber, Reitsportler, Züchter und Pferdebesitzer. Über 400 Aussteller präsentieren sich im Freigelände sowie den angrenzenden Messehallen und sorgen für einen wundervollen Pferde-Sommer.



Viel Anmut und Stärke verspricht die GALA-Show am 25. Juli 2020, wenn Alizée Froment ihre Freiheitsdressur zeigt. Vertrauen und Körpersprache sind der Schlüssel zum Erfolg, so reagieren die Pferde auf die eigenen Körpersignale ohne Einsatz von Gerten. Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Pferd wird hier perfektioniert.



Der Name Alizée Froment ist nicht nur unter Pferdekennern ein Begriff. Die erfolgreiche Grand Prix Dressurreiterin aus Südfrankreich begeistert heute mit ihrer zauberhaften Freiheitsdressur Menschen auf der ganzen Welt. Ebenso wie ihr Freund Jean-Francois Pignon, der ebenfalls schon zu Gast bei der Eurocheval war, lautet ihr Ansatz: „Wenn Du mit Pferden arbeiten möchtest, musst Du die Sprache der Pferde lernen.“ So gelingt es ihr scheinbar spielend leicht höchste Dressurlektionen ohne Sattel und Zaumzeug, nur mit Halsring zu reiten. Dabei ist ihre innige Beziehung zu ihren Pferden nicht zu übersehen, ohne Druck aber mit viel Verständnis und Vertrauen bilden die Französin und ihr Pferd eine Einheit.



Auch die Tierschule Anne Krüger-Degener wird die GALA-Show mit Schaubildern bereichern und verspricht Entertainment auf höchstem Niveau, denn hier wird Beruf zur Leidenschaft und Handwerk zu Kunst. Wahrhaft atemberaubende Darbietungen aus dem, was Menschen, Pferde und Hunde als Team leisten können. Ob in der Show zierliche Indische Laufenten oder imposante Waliser Schwarzhalsziegen zentimetergenau dirigiert werden, immer beeindrucken diese Bilder durch eine unglaubliche Harmonie zwischen Hund, Pferd und Mensch.



Eintrittskarten

Wer bis zum 24. Dezember 2019 seine Eintrittskarten bucht, profitiert vom Spezial-Frühbucher. Für Kinder kostet ein Besuch der Eurocheval inklusive TOP-Show dann 6 EUR und für Erwachsene 9 EUR.



Die GALA-Show ist für Kinder ab 17 EUR und für 23 EUR für Erwachsene verfügbar. Der Eintritt zur GALA-Show beinhaltet den Zugang zur Messe ab 16:00 Uhr.



Wer ein besonderes Highlight sucht, der sollte die GALA-Show von der Ringterrasse mit einem 4-Gänge Menü erleben. Die GALA-Show auf der reservierten Ringterrasse inkl. 4-Gänge-Menü, Getränken und Parkplatz ist pro Person für 119 EUR erhältlich.



Eintrittskarten und Show-Tickets sind unter www.eurocheval.de buchbar.



Veranstalter und Veranstaltungsort: Messe Offenburg, Schutterwälder Str. 3, 77656 Offenburg, Deutschland. Zur bequemen Anreise steht den Besuchern ein Kooperationsticket mit der Deutschen Bahn zur Verfügung.



