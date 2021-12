Leni – Auf vier Pfoten nach Alaska Ein außergewöhnlicher Reisebericht über ein spannendes Abenteuer

Die Abenteuerreiter, Günter Wamser und Sonja Endlweber, wagen ein kühnes Vorhaben: 10.000 km mit vier Mustangs von Mexiko bis Alaska auf sich allein gestellt zurückzulegen. Mit im Team die tapfere, kluge Hündin Leni.

Leni – Auf vier Pfoten nach Alaska erzählt die unglaubliche Lebensgeschichte einer kleinen, eigensinnigen Terrierhündin mit großem Charakter. Sie ist jung, neugierig und lebensfroh und bereit für jedes Abenteuer. Doch selbst in ihren kühnsten Träumen ahnt sie nicht, was das Schicksal für sie bereithält: Ein ungewöhnliches Rudel und eine abenteuerliche Reise ans Ende der Welt.

Im neuen Buch der Abenteuerreiter nimmt uns Leni mit auf diese Reise an die Sehnsuchtsorte unserer Zeit, in die Wildnis des Nordens, in die intakte Natur. Gleichzeitig zeigt uns Lenis Blick auf die Welt was im Leben wirklich wichtig ist: Mitgefühl, Mut und Zusammenhalt in einem eingeschworenen Team. Denn nur gemeinsam sind sie den Herausforderungen der Wildnis gewachsen.

Neuerscheinung Dezember 2021

Guenter Wamser & Sonja Endlweber