„Lenny ist immer motiviert“

Haben gut Lachen – Paula Urbanski auf ihrem Con Lennon und ihre Läuferin Ina Borowski freuen sich über den Sieg und die tollen Ehrenpreise. Foto: Andrea Tölle

Das neue Jahr gleich mit einer intensiven Trainingseinheit begonnen hatte Paula Urbanski mit ihrem Con Lennon (v. Con Sherry/Lennon). Denn die beiden lösten an Hl. Drei König den Gutschein für eine Reitstunde beim Team T Weichs ein. Auf dem Programm standen Übungen zur Verbesserung der Durchlässigkeit wie Zulegen/Einfangen innerhalb von drei Galoppsprüngen, damit Urbanski, die in der vergangenen Saison ihre erste L-Platzierung in einem Stilspringen in Kirchstockach erritten hatte, fit für die neue Saison ist. Apropos Stil. Da die 22-jährige Studentin auf ihrem Pferd eine gute Figur macht würde sie ihren Lenny auch gerne in der Dressur starten. Mit einem Berittpferd war sie ja bereits im Jahr 2015 bis L-Dressur platziert. Deshalb stand auch die Kurzkehrtwendung und das korrekte Reiten eines Zirkels auf dem Programm der Trainingseinheit.

Hier zeigten die beiden, dass sie sich sehr gut konzentrieren können, wenn es gefordert ist. Aber auch für Spaß sind sie immer zu haben. So war Urbanski beim Trainingsturnier in einem Jump & Run spontan gestartet und hatte dann der großen Galoppade ihres zehnjährigen Holsteinerwallachs eine so gute Zeit hingelegt, dass sie es sich leisten konnten mit Ina Borowski zwar nicht die schnellste Läuferin zu haben, aber die Läuferin mit dem schönsten Stil. Nicht nur hier hatte sich gezeigt, dass Lenny immer das macht, was die junge Reiterin an ihm schätzt: „Lenny ist immer so motiviert und lernt auch sehr schnell“. Das half Paula Urbanski dann auch, um die Trainingseinheit zu gewinnen. Weitere Sponsoren des Trainingsturniers waren der dlv Deutsche Landwirtschaftsverlag, die Krimiautorin Anna Castronovo, die Naturkostinsel Dachau, Riders Deal und der RV Windhof. Für die nächsten Turniere hat auch schon die Galopphilfe Dachau ihre Unterstützung zugesagt.

Mal schaun, was in der aktuellen Saison für Urbanski, die ihren Con Lennon auf der Reitanlage Eberl eingestellt hat, auf dem Programm steht. Langweilig wird ihr bestimmt nicht. Denn auf der Reitanlage Eberl in Zillhofen ist immer etwas los. Dazu tragen nicht zuletzt die Angebote des Team T Weichs bei.

Paula Urbanski und ihr Con Lennon machen auf Springturnieren immer eine gute Figur. Foto: Paula Urbanski

Denn auch beim Team T Weichs geht es aktiv ins neue Jahr. So findet am 18. Februar eine Abzeichenprüfung statt und gleich eine Woche später eine Sitzschulung mit Bewegungstrainierin Nadja Eichholz. Für beide Veranstaltungen sind noch Plätze frei. Und wenn das Wetter mitspielt ist für März wieder ein Trainingsturnier geplant. Ausführlichere Infos gibt es unter www.team-t-weichs.de und bei Andrea Tölle (Tel. 0172-8977509).

Andrea Tölle