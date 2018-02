Das Wichtigste in Kürze Stilvoller Crossover-SUV auf neuer Plattform mit muskulösem Auftritt

Niedriger Schwerpunkt und hohe Agilität

Weltpremiere auf dem Genfer Automobilsalon

Köln, 27. Februar 2018 Noch vor seiner Weltpremiere auf dem Genfer Automobilsalon am 6. März 2018 zeigt die japanische Premium-Marke jetzt erste Bilder des mit Spannung erwarteten Crossover-SUV, dem Lexus UX.

Auf Fotos und in einem Video ist ein Fahrzeug in einem mutigen und stilvollen Design zu sehen, das eine kraftvolle Karosserie mit einer kompakten Erscheinung kombiniert. Kotflügel und hinterer Seitenbereich sind betont muskulös und bilden zusammen mit der hohen Gürtellinie die Crossover-Gene. Eine völlig neue Plattform verleiht dem UX eine außergewöhnliche Karosseriesteifigkeit sowie einen niedrigen Schwerpunkt und liefert das agile Handling einer Schräghecklimousine.

Das Innere verbindet ein stark auf den Fahrer ausgerichtetes Cockpit mit einem geräumigen und einladenden Fahrgastraum und hervorragender Verkehrsübersicht. Mit mutigem Design, einzigartiger Handwerkskunst und neuen Technologien wird der UX als Türöffner in ein dynamisches und wachsendes Marktsegment eine starke Anziehungskraft ausüben.

Die Lexus Pressekonferenz findet am 6. März 2018 um 10 Uhr am Lexus Stand in Halle 4 statt. Teilnehmen werden der neue Lexus Europa-Chef Pascal Ruch und UX Chef-Ingenieurin Chika Kako. Sie lässt sich auch online unter https://livestream.com/LexusInternational/geneva2018verfolgen.

