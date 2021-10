Longines FEI Jumping World Cup gestartet – strahlender Überraschungssieger in Oslo

Im April 2022 wird bei der PARTNER PFERD in Leipzig ermittelt, wer die Trophäe des Longines FEI Jumping World Cup in die Höhe stemmen darf. Foto: Sportfotos-Lafrentz.de

Leipzig –Endlich ist sie gestartet, die Saison des Longines FEI Jumping World Cup 21/22. Nach der corona-bedingten Pause dieser prestigeträchtigen Hallenspringsportserie ist die Motivation bei den Springreitern groß und es verspricht eine aufregende Saison zu werden, die ihr Finale bei der PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, vom 6. bis 10. April 2022 feiert.



Newcomer sind herangereift, Routiniers motiviert wie nie. Er hat extrem gefehlt: der Weltcup! Doch nun geht es wieder los und traditionell liefert Oslo den Kick-off in die neue Saison des Longines FEI Jumping World Cup. Die norwegische Hauptstadt erlebte gleich einen Überraschungssieger, der sein Glück kaum fassen konnte, auch wenn er es irgendwie im Gefühl hatte, dass an diesem Turnierwochenende großes Gelingen könnte: „Mein Pferd sprang schon am Freitag so gut wie noch nie. Schon beim Abreiten war das Gefühl so gut, da hatte ich mir schon gewünscht, es wäre Sonntag“, strahlte der Niederländer Kevin Jochems über seinen zwölfjährigen Turbo Z. Doch der Zangersheider Hengst tat seinem Reiter auch im entscheidenden Weltcup-Springen den Gefallen und machte seinem Namen alle Ehre. Über eine Sekunde schneller als die Konkurrenz flog das Paar zum ersten Sieg der Weltcup-Serie und zum ersten Top-Score fürs Ranking. Platz zwei ging an den Belgier Pieter Clemens und Hulde G gefolgt von Jens Fredricson (SWE), dem Bruder von Multi-Champion Peder Fredricson, mit Markan Cosmopolit.



Bereits Ende Oktober zieht der Longines FEI Jumping World Cup nach Lyon (FRA) und eine Woche später nach Verona (ITA). Ende November ist dann die spanische Hauptstadt Madrid Gastgeber und die Serie bleibt noch für eine weitere Etappe in Spanien, denn am zweiten Dezemberwochenende geht es in die traditionelle Weltcup-Stätte La Coruña. Auch nach dem Brexit bleibt London (GBR) natürlich eine strahlende Station der internationalen Springsportserie, und zwar kurz vor Weihnachten. Klassisch über die Feiertage lockt das belgische Mechelen mit Punkten fürs Ranking, bevor es im neuen Jahr als erstes nach Basel (SUI) geht. Die letzten drei Stationen auf dem Weg ins Weltcup-Finale sind Amsterdam (NED), Bordeaux (FRA) und Göteborg (SWE). Und dann ist entschieden, wer vom 6. bis 10. April 2022 am glanzvollen Finale in Leipzig teilnehmen darf.



Eins ist jetzt schon klar, es wird nicht irgendein Finale, es wird – wie schon 2011 in Leipzig – ein Multi-Finale mit allen Weltcup-Disziplinen im Pferdesport. Alle FEI World Cup Finals werden im Frühjahr 2022 zelebriert: Springen, Dressur, Fahren, Voltigieren.

FEI Weltcup Springen, Dressur, Fahren, Voltigieren und Show

