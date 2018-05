Los geht’s: Der LVM Cup feiert seinen Auftakt in Schönberg

Marnie Lucia Thiel konnte sich 2017 schon bei der ersten Etappe in Schönberg für das LVM Cup Finale qualifizieren. (Foto: Sandra Pien)

(Kiel) Gerade erst ist der exklusive Lehrgang mit Dressurqueen Helen Langehanenberg und Reitmeister Klaus Balkenhol, den die LVM Versicherung im vergangenen Jahr unter allen Teilnehmern des LVM Cups verlost hat, in Münster zu Ende gegangen, da wartet die beliebte Serie schon mit ihrem Auftakt 2018 auf.



Der LVM Cup Springen und Dressur, der vom Landwirtschaftlichen Versicherungsverein Münster (LVM) und der Rathmann Veranstaltungs UG, durchgeführt und präsentiert wird, umfasst acht Etappen – das große Finale wird bei Holstein International im Oktober in den Holstenhallen von Neumünster gefeiert.



Die hochkarätige Nachwuchs-Serie, die sich an Junioren des Jahrgangs 2000 aus den Leistungsklassen 4 und 5 richtet, wird vom 4. bis 6. Mai in Schönberg eröffnet. Der Probsteier Reiterverein hat lange Tradition – sein Gründungsjahr ist 1919 – und bietet mit zwei Dressurplätzen, einem Sand- und einem Grasspringplatz ideale Bedingungen für den Start in die Grüne Saison. Insgesamt hat die Ausschreibung des Mai-Turniers 32 Prüfungen im Programm – in der Stilspringprüfung der Klasse L qualifizieren sich die an Position eins bis vier platzierten Reiter, in der Dressurprüfung der Klasse L die zwei Besten für das große Finale des LVM- Cups Springen und Dressur in den Holstenhallen. Und bei einem internationalen Turnier an den Start zu gehen, ist für viele junge Athleten nicht nur ein großer Traum, sondern vielleicht auch der Beginn einer ganz hoffnungsvollen Karriere…





Die Etappen des LVM Cups 2018

04.05.-06.05.2018 Schönberg, Probsteier Reiterverein e.V.

15.06.-17.06.2018 Rantrum, Rantrumer Reitverein e.V.

21.06.-24.06.2018 Fehmarn, Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.

29.06.-01.07.2018 Marne, Reit- u. Fahrverein "Germania" Marne e.V.

20.07.-22.07.2018 Heide, Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V.

20.07.-22.07.2018 Ahrensburg, RV Ahrensburg - Ahrensfelde e.V.

03.08.-05.08.2018 Klausdorf, RV Dobersdorf Schönkirchen u.Umg. e.V.

11.08.-12.08.2018 Kosel, Koseler Reitverein e.V.

25.10.-28.10.2018 FINALE, CSI Holstein International – Holstenhallen Neumünster

Pressemitteilung vom 02. Mai 2018

RathmannVerlag GmbH & Co. KG