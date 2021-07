LQH Masters in Bitz:

Markus Schöpfer gewinnt ERCHA-NRCHA Bridle Spectacular Rein Work Open, Martin Schemuth die Limited Open -

Charlène Aubreton wird Non Pro und Ltd. Non Pro Champion









Foto: Tom Hautmann







Mit den Spectacular Rein Work Klassen startete das ERCHA Bridle Spectacular beim LQH Masters in Bitz. Yvonne Bondas Oh Cay Mc (Metallic Cat x Oh Cay Meriah) und Markus Schöpfer did it again:mit einer 72,5 gewannen die beiden die ERCHA-NRCHA Bridle Spectacular Rein Work Open. Damit erwiesen sich Markus und der jetzt 6-jährige Hengst einmal mehr als Dream Team. Die beiden haben u.a. die ERCHA/NRCHA Futurity und das ERCHA / NRCHA Derby Open gewonnen. “Ich mag an diesem Pferd einfach alles”, sagte Markus schon bei der Futurity. “Sein Talent am Rind und am Fence ebenso wie in der Reined Work. Er hat einen super Mind, ist einfach im Umgang und hat unheimlich viel Stil.” Oh Cay Mcs Lifetime Earnings belaufen sich mittlerweile auf über $ 61.000.





Den zweiten Platz teilten sich mit einer 71,5 Samuele Poli Barberis auf Highbrow Fletch (Royal Fletch x Lil Sally Cat) und Martin Schemuth mit seinem 11-jährigen Paint Wallach Mr Chesmu Peppy Boon (Jacs Royal Boonsmal x Ls Delta Bright Start). Schemuth sicherte sich damit gleichzeitig den Titel in der Limited Open vor Patrick Sattler auf Sylvia Bates Justa ShiningSparkle und Jürgen Pieper auf Sina Rewes‘ Chic Express – beide mit einem Score von 70,5.Martin Schemuth und Mr Chesmu Peppy Boon waren 2019 unter den Top 5 der NRCHA International Wertung. Unter anderem waren die beiden Dritte auf der AMERICANA 2019 in der ERCHA Limited Open.





ERCHA -NRCHA Bridle Spectacular Champion Non Pro und Limited Non Pro wurde mit einer 71 die Französin Charlène Aubreton auf A Reminic Star (Lenas Starfish x Miss Reminic Chex). Mit dem 12-jährigen Hengst, mit dem Charlène auch sehr erfolgreich Reining reitet, war sie in diesem Jahr bereits Non Pro Limited Bridle Reserve Champion bei ERCHA Derby.

Mit nur ½ Zähler Abstand folgte in der Non Pro auf Platz 2 die Schweizerin Shirley Schalcher mit DG Little Rey Merada. In der Limited Non Pro kam Eric Leseur mit Metallic Whiz auf den zweiten Platz (69,5).

-- Ramona Billing