Ludwigsburg: Top Ambiente, top Fohlen – top Auktionsergebnis!

Foto: Hellmann



29.000 Euro für den Sohn des Escolar – Durchschnittspreis 12.181 Euro



Das war ein Abschluss 2021 nach Maß: Ihre Majestäten tanzten vor ganz großem Publikum vor dem Schloss Monrepos beim internationalen Dressurturnier in Ludwigsburg am Samstagabend im Auktionsring. Spitzenstimmung, motivierte Käufer aus aller Welt, die 18 Deutschen Sportpferdefohlen der Marke DSP fanden viel Zuspruch. Die Preisspitze stellte der international Grand-Prix erfolgreiche Starvererber Escolar. Züchter Rainer Lechl freute sich über einen Zuschlag bei 29.000 Euro für seinen bewegungsopulenten, edlen und noblen Sohn des Escolar aus einer Mutter von Ampere/Stedinger. Neuer Besitzer ist ein norddeutscher Aufzuchtstall.



Heiß umkämpft war Fürstentusch, ein Sohn des For Romance I aus einer Mutter von Lorentin aus der Zuchtstätte Markus und Leonard Diez. Für 22.000 Euro erhielt ein baden-württembergischer Ausbildungsstall den Hammerschlag. Für 21.000 Euro wechselte der Sohn des Va Bene/Quantensprung ausgestellt und gezogen von Dr. Helmut Feigl ebenfalls in einen Dressurstall in Baden-Württemberg.

Das Ausland kam lediglich bei zwei Fohlen zum Zug: Zum einen wechselte der Sohn des Valverde aus einer Mutter von Fahrenheit aus der Zucht von Carolin Thanner an einen Hengsthalter aus Österreich und der Sohn des D’Cinzano nach Großbritannien.



Ein großer Dank gilt dem Veranstalter des Dressurturniers Ludwigsburg, der Familie Kasselmann, die den Züchtern des Deutschen Sportpferdes und ihren Fohlen die Plattform geboten haben, ihre Fohlen auf dieser herausragenden Turnierpremiere zu präsentieren.



Ein Durchschnittspreis von 12.181 Euro bescherte der Süddeutschen Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH darüber hinaus einen hervorragenden Abschluß der Fohlenvermarktung 2021. Auf acht Präsenzauktionen und fünf Online-Auktionen konnten 280 Fohlen angeboten werden. Die Verkaufsquote lag bei über 80 Prozent! Ein herzliches Dankeschön geht an die Züchterställe, die ihre besten Fohlen für die Auktionen zur Verfügung gestellt haben und an die treuen und hoch motivierten DSP-Käufer, die sich an der hochwertigen Qualität der Fohlen erfreuten und sich für die Zukunft stark aufgestellt haben!

Süddeutsche Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH (SPV)