LVM Cup: doppeltes Glück!

Die siebte Etappe des LVM Cups findet in Sollerup statt und entscheidet über die letzten Finalteilnehmer in Springen und Dressur. (Foto: Johanna Wilke)

(Heide/Ahrensburg) Beste Bedingungen, hervorragender Sport: Gleich zwei Stationen des LVM Cups Schleswig-Holstein öffneten am Wochenende mit ihren Turnieren ihre Tore für den LVM Cup Springen und Dressur. Beim Reit- und Traberclub Ditmarsia in Heide als auch beim Reitverein Ahrensburg-Ahrensfelde in Ahrensburg waren die jungen Athleten willkommen, um ihre Top-Leistungen unter Beweis zu stellen und um sich so für das große Finale beim Turnier SHS Holstein International in den Holstenhallen von Neumünster vom 23. bis 27. Oktober zu empfehlen.



In Heide lösten diese sechs Kandidaten die begehrten Final-Tickets: Im Springen waren es Laura Urban (RuFV Elmshorn u. Umg. e.V.) mit Capriccio, Katrin Marie Dreesen (Koseler RV e.V.) mit Linus, Pia-Luise Dietrich (RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld e.V.) mit Cromint H und Silas Sierks (RSG Volkerswurth e.V.) und Carlson. Im Viereck zeigten Janne Marie David vom RV Bad Schwartau u.Umg. e.V. mit Captain Cook und Vorjahres-Finalsiegerin – wohlbemerkt im Springen, was ein für Doppeltalent – Berenike Lucius (RG Gestüt Heidberg e.V.) mit Wandor AS ihre Klasse.



In Ahrensburg waren im Parcours Maxin Sassermann (RV Tangstedt e.V.) und Cassanjo, Anna Mareike Koll (RFV Hamberge e.V.) mit Pauline, Lena Köster (RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V.) und Ceytano und Ilka Hollstein (RV Ahrensburg-Ahrensfelde e.V.) und Carramello die Besten der Qualifikationsaufgabe, einer Stilspringprüfung der Klasse L*. Im Viereck lösen traditionell die zwei Besten der Dressurprüfung der Klasse L* die Finaltickets, das waren in Ahrensburg Anna Schröder (RV Ahrensburg-Ahrensfelde e.V.) und Al Pacino und Dominique Grewe (RGS Ahrensfelde e.V.) und Mister Blacky.



Weiter geht es nun in zwei Wochen, wenn vom 2. bis 4. August in Solllerup die siebte Etappe des LVM Cups über die letzten Finalteilnehmer in Springen und Dressur entscheidet. Es heißt also, Daumen drücken – sechs Finalplätze sind noch frei!





LVM Cup Schleswig-Holstein-Qualifikationsstandorte 2019



31.05.-02.06.2019 Landgraben, Reitergemeinschaft Landgraben e.V.

20.06.-23.06.2019 Fehmarn, Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.

05.07.-07.07.2019 Marne, Reit- u. Fahrverein "Germania" Marne e.V.

11.07.-14.07.2019 Eutin, Ostholsteinischer Reiterverein Malente-Eutin e.V.

19.07.-21.07.2019 Heide, Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V.

19.07.-21.07.2019 Ahrensburg, RV Ahrensburg - Ahrensfelde e.V.

02.08.-04.08.2019 Sollerup, RV Rot-Weiß Sollerup-Hünning e.V.

23.10.-27.10.2019 FINALE CSI SHS Holstein International 2019





Pressemitteilung vom 23. Juli 2019

RathmannVerlag GmbH & Co. KG