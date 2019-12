„Määh“ - oder - das besondere Buch über Schafe und Schafwolle

Anzeige

„Määh“

„Määh?“ Was hat Schaf in einer Pferdezeitung zu suchen?

Ich verrate es Euch, liebe Pferdefreunde.

Ich hatte mal ein Schaf, Liese, vorm frühzeitigen Tod durch den Schlachter gerettet. Aber es fühlte sich einsam. Schafe sind genau solche Herdentiere

wie Pferde. Also beschloß es, mich auf meinen Ausritten zu begleiten. Und so hatte ich nicht nur einen Reitbegleithund, sondern auch ein Reitbegleitschaf!

Und als mir dieser Tage das originelle Strick- und Stickbuch „Määh“ der Finnin Anna Vatanen, das der Stiebner-Verlag, 82031 Grünwald, in liebevoller Aufmachung herausgebracht hat, in die Hände fiel, mußte ich halt an mein Reitbegleitschaf Liese denken, und dachte mir, zur Winter- und Weihnachtszeit wäre das ein ideales Geschenk für strickbegeisterte GeländereiterInnen.

Anna Vatanen findet, daß nur glückliche Schafe beste Wolle liefern und stellt drei finnische Landschafrassen mit ihren faszinierenden, vielfältigen Farbschattierungen vor.

Die genauen Strickanleitungen beziehen sich auf winterliche Assecoirs wie Fäustlinge, Mützen, Socken und Schals in diversen skandinavischen Mustern. Die schönen Photos von Sami Repo, machen große Lust darauf, sofort loszulegen.

Die Wolle muß zwar in Finnland bestellt werden, sodaß der Tatendrang zunächst etwas ausgebremst wird. Aber anhand des Anhangs, der

nicht nur alle Adressen der Schaffarmen angibt, sondern auch die genaue Garnqualität, die für das Stricken und das Besticken der einzelnen Stücke gebraucht wird, kannst Du exakt das bestellen, was Du brauchst.

Es ist durchaus interessant durch die angegebenen Internetadressen zu stöbern, auch ohne Finnischkenntnisse. Über www.finnsheep.fi kommst Du aber mit einfachem Schulenglisch gut zurecht.

Kurzum ein Buch für Strick-und Stickbegeisterte, die das Besondere lieben.

Eure Hufflüsterin Jutta

Und hier kannst DU dieses tolle Buch auch gleich bestellen (ist übrigens auch eine originelle Geschenkidee):

Das Reitbegleitschaf von HUFGEFLÜSTER Redakteurin Jutta Schroer