MAGISCHE MOMENTE MIT KENZIE DYSLI ERLEBEN

Die Schweizerin vermittelt in Mannheim erstmals in einer großen Abendshow verschiedene Eindrücke von der Ausbildung ihrer Pferde.

Mit ihren Freiheitsdressuren und der scheinbar magischen Verbindung zu ihren Pferden, begeistert sie das EQUITANA-Publikum seit Jahren. Die spektakulären Auftritte ihrer beiden Partner James und Attila in der Kinofilm-Reihe Ostwind, in der sie selbst die Hauptdarstellerin in zahlreichen Szene doubelte, haben Kenzie Dysli auch über den Reitsport hinaus bekannt gemacht.

Freiheitsdressur und Zirzensik

Die gebürtige Schweizerin mit der Wahlheimat Andalusien ist bei der EQUITANA Open Air in Mannheim auf großer Bühne zu erleben. Erstmals zeigt sie am Freitag, 6. August, um 19.30 Uhr in einer großen Abendshow nicht nur spektakuläre Freiheitsdressuren und außergewöhnliche zirzensische Lektionen, sie gibt auch Einblicke in die Ausbildung ihrer Pferde.

Aufbau einzelner Lektionen

Die Zuschauer erleben aus nächster Nähe, wie sie das Vertrauen ihrer Pferde gewinnt und gezielt fördert. Sie bekommen intensive Einblicke in die Methoden und die Philosophie der Horsemanship-Trainerin und verfolgen anhand von verschiedenen Pferden mit unterschiedlichem Ausbildungsstand die Entwicklung vom unerfahrenen Jungtier zum selbstbewussten Showstar. Ausführlich erklärt Kenzie Dysli den Aufbau einzelner Lektionen und ihre Philosophie dahinter.

