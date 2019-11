Manfred Schulze - Die bewegte Vergangenheit des "Weltumreiters"

Eine spannende Lektüre für die Feiertage:

Der Weltumreiter hat eine bewegte Vergangenheit: Eine irre Geschichte

Hast Du gewusst, dass große Eisberge manchmal von den nordgrönländischen Gletschern bis vor die Westküste Afrikas getrieben werden? Ja, es ist wahr. Es gab vor Jahrzehnten sogar Pläne, diese Süßwasserriesen zur Bewässerung der Sahara zu nutzen.

Und hast Du gewusst, dass risikofreudige Fischdampfer-Kapitäne im Nordatlantik manchmal besonders nah an diese Eisriesen heranfahren? Weil sich in ihrer Nähe immer große Fischschwärme wohlfühlen - und das Fischen dadurch dort besonders lukrativ ist! Aber auch gefährlich, wenn sie kippen oder auseinanderbrechen!

In einer Hamburger Hafenkneipe traf ich Hein Buddelkiek. Ein alter, einsamer Seebär, den seine Erlebnisse nie mehr loslassen und ihn bestimmt bis ins Grab begleiten werden. Er sitzt täglich dort und schwelgt in seinen Erinnerungen. Was er mir erzählte, musste ich einfach aufschreiben.

Seine Geschichte ist so haarsträubend, dass ich manchmal glaubte, er habe sie erfunden. Aber es gibt Spuren an ihm: diese Hand mit dem Aussehen einer Geisterhand, zerfetzt von den Krallen eines Eisbären, während der Drift seiner Eisinsel, auf die er sich retten konnte... Doch wie kam er, bereits halb tot, auf diese Insel... und wie lange dauerte die Drift dorthin, wo er endlich, fast nur noch ein Skelett, von schwarzen Fischern an Land geholt wurde?...Und das war noch längst nicht alles, was er durchstehen musste, denn an Land warteten nicht weniger große Gefahren auf ihn...

256 Seiten, DIN A5. Die präsentative, handgefertigte Version mit festem Umschlag für 19,50 Euro bestellst Du am besten schriftlich beim Autor: manfred@weltumreiter.de (Widmung möglich)

das Kindle-Ebook für 7,24 Euro bekommst Du bei Amazon. Klicke einfach auf diesen Link: https://kdp.amazon.com/de_DE/title-setup/kindle/A82KLN7E2E3G/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_ep

Ebenso das Taschenbuch für 12,26 Euro. Klicke dazu auf diesen Link: https://kdp.amazon.com/de_DE/title-etup/paperback/CW25T75YV08/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_pr