Markus Rudolph Springen und Stephanie Steinberger Dressur Sieger der großen Klassen

beim Reitverein Thierhaupten

Sieger S-Springprüfung m.St. Markus Rudolph auf Shakira vom RC Oberbeuren. Foto RK Fotografie Augsburg

Bei traumhaften Wetterverhältnissen und guten Bedingungen ging das 4tägige Dressur- und Springturnier vom 31.05.-03.06.2018 beim Reitverein Thierhaupten, auf der Reitanlage Meir zu Ende. Bayerns Spitzen-Springreiterin Simone Blum war nicht die einzige prominente Reiterin an diesem Wochenende. Die Stimmung war an allen Tagen hervorragend und viele heimsten zahlreiche Placierungen ein. Das Dressurviereck auf dem Außenplatz löste besondere Begeisterung bei den Teilnehmern aus, so dass dieser Donnerstag auch für dressurbegeisterte Besucher ein schönes Erlebnis wurde. Große Freude für Stephanie Steinberger (Chocolate Girl) vom RFV Thierhaupten, die die Dressurreiterprüfung Kl. M* gewann.

Dass das Wetter mitmacht, darauf hoffte Turnierleiterin Hildegard Steiner mit ihrem Team für diese Veranstaltung und es hat geklappt. Die Organisatoren haben schon vorher keine Mühen gescheut, um diese vier Tage zum reitsportlichen Erlebnis für Aktive und Besucher werden zu lassen. Ganz besonders hervorzuheben sind dieses Jahr die fleißigen Helfer, die an allen Turniertagen dazu beigetragen haben um den geplanten organisatorischen Ablauf gut zu gewährleisten.

Aufgrund der hohen Nennzahlen mussten die Teilnehmer der Dressurprüfung Kl. L* am Fronleichnamstag sehr früh aufstehen. Rosemarie Höß/Linetto (TSG Brunnenmühle-Dasing) gewann diese Prüfung, gefolgt von David Pfeifer/Gründleinshofs (RFV Wemding) und Kathrin Götzfried/Susi Sonnenschein (RC Ulrichshof Königsbrunn). Alexandra Stocker/Santara vom gastgebenden Verein platzierte sich in dieser ersten Abteilung auf Platz 5. In der zweiten Abteilung siegte Sabrina Stemmer/Daeneken (SV Holzheim). Auf Platz 2 lag Christiane Relinger/Donatus (Reitschule Gabel), gefolgt von Emilija Bozic/Sting Ray (PSV St.G.Ingolstadt-Hagau). Der erste Sieg im Dressur-Wettbewerb ging an Eva Ziegler mit Cortez (PSC Monheim/Weilheim), knapp dahinter Eva Koppold/Dinara (SG Mauerbach und Simone Röhrle/Nike (Augsburger PSV). Über die Mittagszeit ritten die Teilnehmer der Dressurprüfung Kl. A um den Sieg. Über Platzierungen vom Reitverein Thierhaupten konnten sich Nicole Meir mit Dreamcatcher auf Platz 4 und Alexandra Stocker mit Santara auf Platz 7 freuen. Als „Bayerns Champions“, eine Aktion von Bayerns Pferde, konnten sich auf dem 1. Platz Daniela Eder/Der kleine Däumling (RV Dillingen) und in der zweiten Abteilung Emilija Bozic/Sting Ray (PSV St.G.Ingolstadt-Hagau) behaupten. Als Qualifikationsprüfung, neben 5 anderen zur Kreismeisterschaft stand auch diese Prüfung zur Verfügung. Das Highlight am Fronleichnamstag war die Dressurprüfung der Kl. M*.

Der Erfolg und die gute Stimmung am Donnerstag brachte viel Energie für die kommenden Turniertage. Am Freitag wurde vormittags parallel in Dressur und Springen geritten. In der Halle fand die Dressurreiter- und die Dressurpferdeprüfung der Kl. A statt. Vom gastgebenden Verein freute sich Michaela Groß mit Glorie über den 4. Platz in der Dressurreiterprüfung. Routiniert und gelassen übernahm das Pferd seine Aufgabe. In der Dressurpferdeprüfung nahm Annette Wenninger/Fabienne (RC Eichstätt) den Sieg mit nach Hause. Der Außenreitplatz wurde inzwischen umgebaut und in der ersten Springprüfung Kl. A* ritt Rebecca Schmid mit Letor (RFV Thierhaupten) auf den dritten und Alexandra Stocker (RFV Thierhaupten) auf den 5. Platz. Es folgte eine Springprüfung Kl. A** vor der Springprüfung Kl. L, die Anna-Katharina Vogel/Quintano (RFV Marktoberdorf) gewann. Markus Miller/Connory (RFV Thierhaupten) erreichte den 3. Platz. Der Samstag endete mit einer Springprüfung der Kl. M*. Dominik Hieber/Lambourghina (RV Augsburg-West) 1. Abt. und Dietmar Bschorr/Carragher (RTG RH Holzheim) 2. Abt. belegten die ersten Plätze.

Am Samstag und Sonntag beherrschten die Springreiter die Szene. Begonnen wurde am Samstag mit einer Springpferdeprüfung Kl. A**,

die Anja Daneliuc/Cadore (PSV St.G. Ingolstadt-Hagau) gewann, gefolgt von einer Springpferdeprüfung Kl. L über dessen ersten Platz sich Simon Schlachter/Lasandro (RSG Edelstetten) freute.

Ein weiterer bayerischer Champion für den „Bayerns Champion Club“ brachte der Stilspring-Wettbewerb mit Lucy Höß auf Quidam (TSG Brunnenmühle) hervor. Kathrin Wiedenmann/PM Discovery und Lea Schmid/Letor vom gastgebenden Verein lagen auf Platz drei und fünf. Der Samstag endete mit der Springprüfung Kl. M**, die Hans-Günther Goskowitz/Contino (PSV St.G. Ingolstadt-Hagau) in der Abt. 1 und Dominik Hieber/Lambourghina (RV Augsburg-West) in der Abt. 2 gewann. Der Samstag klang mit einem kleinen spaßigen Tauziehwettbewerb und geselligem Beisammensein bis spät in die Nacht aus.

Entspannt ging es in den Turniersonntag. Das Helferteam hatte hervorragende Zusammenarbeit geleistet. Auch der Wettergott war dabei und schien das Turnier zu genießen. Am Morgen starteten die Reiter in der Springprüfung Kl. L mit wachsenden Anforderungen. Sprünge mit ansteigenden Höhen schien auch für die Teilnehmer interessant zu werden. In zwei Abteilungen wurde geritten. In der 1. Abt. gewann Franz Ost/Uparco (RFV Donauwörth-Mertingen), in der 2. Abt. ging Klaus Kienle/Illingstoa (RFV Schwabmünchen) als Sieger hervor. Auch die folgende Springprüfung Kl. M* und Springpferdeprüfung Kl. M* am Vormittag sorgten für Spannung und Unterhaltung für die zahlreichen Besucher.

Im Anschluss präsentierten sich die Kleinsten. „Klein gegen Groß“, wie H. Steiner bemerkte, denn es folgte dann die Springprüfung Kl. S* mit Stechen. So sehen die „Kleinen“ welches Ziel sie sich setzen können und die „Großen“ die Erinnerung, dass sie auch einmal klein angefangen haben. Glücklich über den 1. Platz in der Führzügelklasse konnte sich Maria Schreiber/Mayenne vom RFV Wemding schätzen. Vom Reitverein Thierhaupten nahmen Lina Schwab, Elina Unger, Lenya Pohl und Laura Elisabeth Meir teil.

Das Turnier ging dem Ende zu und voller Spannung wurde die Springprüfung Kl. S* mit Stechen erwartet. Turnierchampion und Sieger dieser Prüfung wurde Markus Rudolph mit Shakira vom RC Oberbeuren mit 0.00 Fehlerpunkten und einer Zeit von 40.05. Die Amazone Sandra Jarczak/Little Lucie (RC Tattersall Nürnberg) folgte ihm auf Platz 2 und Patrick Afflerbach/Quando (RV Königsbrunn Fohlenhof) erreichte den dritten Platz.

Das Grußwort und der Dank der Turnierleiterin ging an alle Teilnehmer, Helfer, Dienstleister, Sponsoren und Besucher, mit der gleichzeitigen herzlichen Einladung zur nächsten Veranstaltung, dem WBO/LPO-Breitensportturnier vom 23.-24. Juni 2018. Hier können Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, sowie Anfänger, Wiedereinsteiger und auch Menschen mit Behinderung Turnierluft schnuppern und Besucher mit Kutschenausfahrten viel Spaß haben.

Ergebnisse:

1. Dressur-WB -Qualifikations-WB KM Augsb.-Land - Jun.II Eva Ziegler (PSC Monheim/Weilheim e.V.) 256 Cortez 73 7.20 Eva Koppold (SG Mauerbach Abt.Reiten e.V.) 305 Dinara 60 7.00 Simone Röhrle (Augsburger PSV e.V.) 564 Nike 110 6.90 2. Dressurreiterprüfung Kl. A Denise Fendt (RV Augsburg-West) 651 Samira 447 7.50 Isabella Vogel (RFV Laugnatal/Kruichen e.V.) 356 Filippino 7.40 Claudia Böhm (RTG Holzburg e.V.) 317 Donperignon 7.30 3/1 Dressurprf. Kl.A* -geschlossen- Quali.KM Augsb .-Land Jun./ Daniela Eder (RV L-u.Stkr. Dillingen e.V.) 289 Der kleine Däumling 7.50 Svenja Maierstein (Pffrd. Euernbach e.V.) 678 Sterntaler 39 7.40 David Pfeifer (RFV Wemding e.V.) 401 Gründleinshofs Carpe Diem 7.20 3/2 Dressurprf. Kl.A* -geschlossen- Quali.KM Augsb .-Land Jun./ Emilija Bozic (PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.) 679 Sting Ray 2 7.50 Julia Haußmann (RC RH Zoltingen e.V.) 654 Sanssouci A 7.40 Laura Simmet (RFV Schwabmünchen e.V.) 311 Don Juan 203 7.30 4 Dressurpferdeprüfung Kl. A Annette Wenninger (RC Eichstätt e.V.) 347 Fabienne 515 7.70 Stefan Hümpfner Dr. (RFV Schwabmünchen e.V.) 358 Finlex 7.60 Heike Mader (RV Augsburg-West) 355 Fellini 138 7.50 5/1 Dressurprüfung Kl. L* -Quali. KM Augsb.-Land -Jun./JR- Rosemarie Höß (TSG Brunnenmühle-Dasing e.V.) 498 Linetto 7 7.60 David Pfeifer (RFV Wemding e.V.) 401 Gründleinshofs Carpe Diem 6.90 Kathrin Götzfried (RC Ulrichshof Königsbrunn e.V) 686 Susi Sonnenschein 3 6.60 5/2 Dressurprüfung Kl. L* -Quali. KM Augsb.-Land -Jun./JR- Sabrina Stemmer (SV Holzheim 1947 Abt.Reiten e.V.) 273 Daeneken 7.20 Christiane Relinger (Reitschule Gabel 2004 e.V.) 313 Donatus 109 7.10 Emilija Bozic (PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.) 679 Sting Ray 2 7.00 6 Dresssurreiterprf. Kl. M* -Kandare- Stephanie Steinberger (RFV Thierhaupten/Ötz e.V.) 190 Chocolate Girl G 7.20 Anna-Katharina Vogel (RFV Marktoberdorf e.V.) 621 Quintano P 6.80 Carolin Schwarz (RV Augsburg-West) 636 Riccarda del Sole 6.70 7 Stilspring-WB m.erl.Zeit -Quali KM Augsb.-Land - Jun. Lucy Höß (TSG Brunnenmühle,Dasomg) 772 Quidam 8.00 Ivonne Holzer (PSV Pfaffenhofen a. Erlbach e.V.) 485 Lennox 252 7.80 Kathrin Wiedenmann (RFV Thierhaupten/Ötz e.V.) 596 PM Discovery 7.40

8 Springprüfung Kl. A* -geschlossen- Roland Hämmerle Dr. (RSG Schönauhof Gundelfingen e.V.) 218 Coconut Kiss 29 0.00 / 48.77 Ramona Schwab (RV Augsburg-West) 294 Diablo 117 0.00 / 50.40 Rebecca Schmid (RFV Thierhaupten/Ötz e.V.) 442 L'etor 0.00 / 51.29 9 Springpferdeprf. Kl. A** -nur Trense erlaubt - Anja Daneliuc (PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.) 55 Cadoré J 8.20 Maximilian Manzardo (PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.) 145 Cellee 2 7.80 Basile Bettendorf (PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.) 775 Abercrombie 7.60 10/1 Springprf. Kl. A** -Qualif.KM Augsb.-Land Junioren - A0 - Luzie Bolkart (ZRFV Friedberg e.V.) 106 Caroline 93 0.00 / 53.94 Anja Sirch (RFV Horgau e.V.) 177 Chicano 5 0.00 / 55.53 Petra Kolbeck (PSV 1992 Kasing e.V.) 240 Conrad 105 0.00 / 60.35 10/2 Springprf. Kl. A** -Qualif.KM Augsb.-Land Junioren - A0 - Katja Königsperger (RFV Kaufbeuren e.V.) 79 Campino K 0.00 / 54.32 Larissa Pritzl (RTG RH Holzheim e.V.) 499 Lisa 1037 0.00 / 57.89 Christina Sebald (PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.) 566 Nonchalant 4 0.00 / 61.02 10/3 Springprf. Kl. A** -Qualif.KM Augsb.-Land Junioren - A0 - Simone Neuf (RTG RH Holzheim e.V.) 546 Mira 724 0.00 / 54.50 Tine Grondinger (RSG Schönauhof Gundelfingen e.V.) 247 Copeland 0.00 / 59.96 Jessica Ströbele (RV Augsburg-West) 95 Cara de Picola 0.00 / 61.34 11 Springpferdeprüfung Kl. L - nur Trense erl.- Simon Schlachter (RSG Edelstetten e.V.) 475 Lasandro 25 8.00 Maximilian Weishaupt (RFV Jettingen e.V.) 549 Moment Mal 6 7.90 Nina-Sophie Zaiser (RC Gut Winkelacker e.V.) 221 Colibri 24 7.80 12/1 Springprüfung Kl. L - Qualif.KM Augsb.-Land Jun./JR Pernille Fabricius Tange (ZRFV Friedberg e.V.) 673 Sofia von Stolzenberg 0.00 / 64.40 Franz Ost (RFV Donauwörth-Mertingen e.V.) 705 Uparco 0.00 / 65.81 Julia Remmele (RTG Offingen e.V.) 559 Nepal 48 0.00 / 70.38 12/2 Springprüfung Kl. L - Qualif.KM Augsb.-Land Jun./JR Markus Miller (RFV Thierhaupten/Ötz e.V.) 239 Connory 2 0.00 / 64.84 Daniela Hager (PSG Ellingen e.V.) 722 Wandora 5 0.00 / 69.99 Anja Sirch (RFV Horgau e.V.) 177 Chicano 5 0.00 / 72.81 13 Springprüfung Kl. L -geschlossen - Anna-Katharina Vogel (RFV Marktoberdorf e.V.) 621 Quintano P 0.00 / 55.30 Lina Bamberger (Leonh. RFV Lauingen e.V.) 585 Perdona 2 0.00 / 58.45 Markus Miller (RFV Thierhaupten/Ötz e.V.) 239 Connory 2 0.00 / 59.55 14/1 Springprf. Kl. L -m.steigenden Anforderungen- Franz Ost (RFV Donauwörth-Mertingen e.V.) 705 Uparco 0.00 / 60.20 Roland Hämmerle Dr. (RSG Schönauhof Gundelfingen e.V.) 192 Chrystall AK 0.00 / 62.28 Nathalie Ulbrich (RV Treuchtlingen e.V.) 152 Chacco 22 0.00 / 63.01 14/2 Springprf. Kl. L -m.steigenden Anforderungen- Klaus Kienle (RFV Schwabmünchen e.V.) 418 Illingstoa 0.00 / 60.55 Stefanie Mühlberger (RV Augsburg-West) 470 Larenzio 0.00 / 62.47 Klaus Kienle (RFV Schwabmünchen e.V.) 93 Caprice du Chemin 0.00 / 63.65 15/1 Springprüfung Kl. M* Dominik Hieber (RV Augsburg-West) 460 Lambourghina 2 0.00 / 55.59 Jana Klapczynski (RFV Niederstotzingen) 159 Chantino 0.00 / 57.16 Amelie Empl (RV Königsbrunn Fohlenhof e.V.) 567 Nontendra Melloni 0.00 / 60.01 15/2 Springprüfung Kl. M* Dietmar Bschorr (RTG RH Holzheim e.V.) 107 Carragher 0.00 / 56.59 Michaela Brückmann (RRFV Ingolstadt-Spitzlmühle e.V.) 511 London 39 0.00 / 58.27 Klaus Krüp (RFV St.Georg Nördlingen e.V.) 443 L'Max 0.00 / 60.50 16 Springpferdeprüfung Kl. M* Francesca Sharman (RV Karlsfeld e.V.) 222 Colise Lande 8.60 Hans-Günther Goskowitz (PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.) 260 Cosmopolitan P 8.50 Francesca Sharman (RV Karlsfeld e.V.) 391 Go on Top 6 8.30 17/1 Springprüfung Kl. M* Dietmar Bschorr (RTG RH Holzheim e.V.) 445 La Candela 2 0.00 / 54.03 Christian Kerndl (RV Oberland Thann e.V.) 60 Calais 27 0.00 / 58.02 Pernille Fabricius Tange (ZRFV Friedberg e.V.) 673 Sofia von Stolzenberg 0.00 / 59.33 17/2 Springprüfung Kl. M* Sabrina Miller (RFV Reischenau e.V.) 516 Lou 71 0.00 / 57.10 Michaela Brückmann (RRFV Ingolstadt-Spitzlmühle e.V.) 511 London 39 0.00 / 58.97 Katrin Wagner (SV Holzheim 1947 Abt.Reiten e.V.) 623 Quintessa 31 0.00 / 59.88 18/1 Springprüfung Kl. M** Hans-Günther Goskowitz (PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.) 244 Contino 72 *0.00 / 34.60 Julia Böhler (RFV Bad Wörishofen e.V.) 465 Landina 41 *0.00 / 36.71 Dietmar Bschorr (RTG RH Holzheim e.V.) 107 Carragher *0.00 / 36.98 18/2 Springprüfung Kl. M** Dominik Hieber (RV Augsburg-West) 460 Lambourghina 2 *0.00 / 35.78 Hans-Günther Goskowitz (PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V.) 484 Lebouché *0.00 / 36.92 Monika Dirr (RSZ Illertissen e.V.) 318 Doppelkorn 2 *0.00 / 37.93 19 Springprüfung Kl. S* m. St. Markus Rudolph (RC Oberbeuren e.V.) 665 Shakira 379 *0.00 / 40.05 Sandra Jarczak (RC Tattersall Nürnberg e.V.) 502 Little Lucie 6 *4.00 / 44.37 Patrick Afflerbach (RV Königsbrunn Fohlenhof e.V.) 605 Quando 24 4.00 / 76.80 20 Pony-Führzügel-WB Maria Schreiber (RFV Wemding) 744 Mayenne 7.50 Lina Schwab (RV Thierhaupten) 726 Wheemhoeve's Mandro 7.20 Elina Unger (Thierhaupten) 771 Flippi 7.20 Lenya Pohl (RV Thierhaupten) 773 Ruzzi 6.80 Laura Elisabeth Meir (RV Thierhaupten) 774 Romi 6.80

Thierhaupten (hils)