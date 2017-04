Meistersuche statt Ostereiersuche beim RFV Weißenhorn e.V.

Am Ostermontag wurden die Vereinsmeister ermittelt

Die Vereinsmeister in der Dressur: Cordula Kelber auf Alassimo (L-Dressur), Juliane Kamenz (E- und A-Dressur), Sabrina Zingler auf Floristano (M-Dressur)

und 1. Vorsitzender Andreas Müller. Foto: RFV Weißenhorn e.V.

Der erste Versuch einer Vereinsmeisterschaft für die Mitglieder und Freunde des RFV Weißenhorn e.V. war ein voller Erfolg. Rund 50 Reiter und Reiterinnen meldeten sich in 10 Prüfungen an und somit kamen über 80 Startplätze zustande. Das Wetter meine es zwar nicht ganz so gut, aber das konnte die Laune und Motivation der Teilnehmer kein bisschen trüben.

Christa Passigatti und Hans Biener bewerteten die Dressurreiterprüfungen der Klassen E bis M und erfreuten sich über die durchwegs schön anzusehenden Ritte. Traversalen, Galoppwechsel und saubere Hufschlagfiguren waren so wichtig, wie feine Hilfen und der ordentliche Sitz der Reiter.

Den Aktionsparcours, bei welchem verschiedenen Geschicklichkeitsaufgaben fehlerfrei in einer möglichst schnellen Zeit absolviert werden mussten, sowie die Springen vom Springreiterwettbewerb bis zur Klasse L richtete Marika Schnürle. Der Springreiterwettbewerb für die Einsteiger so wie die Klasse E wurden auf Stil bewertet. In den Klassen A* und L gewannen dann fehlerfreie Runden in schnellen Zeiten.

Alle Mitglieder halfen zusammen, dass dieser Tag gemütlich, stressfrei und erfolgreich verlief - Zusammenhalt, Gemeinschaft und Unterstützung standen an erster Stelle.

Das Team des RFV Weißenhorn dankt den Richtern, Helfern, dem Küchenteam und Teilnehmern für den Erfolg der Vereinsmeisterschaft.

Vorstand Andreas Müller mit seinem Hengst "Little Joe" im Aktionsparcours. Foto: RFV Weißenhorn e.V.

Sieger und Platzierte:

(WN = Wertnote)

Insofern der Sieg in einer Prüfung an einen Reiter aus einem anderen Verein ging, wurde der nächste Weißenhorner Reiter zum Vereinsmeister gekürt.

Dressurreiterwettbewerb Kl. E:

Juliane Kamenz auf Top Thiago, WN 7,0 - Vereinsmeisterin Nelly Ott auf Querido, WN 6,6 Janina Blass auf Alberto, WN 6,4

Dressurreiterwettbewerb Kl. A:

Juliane Kamenz auf Top Thiago, WN 7,3 - Vereinsmeisterin Verena Lober auf Westside, WN 7,2 Verena Lober auf Querido, WN 7,0

Dressurreiterwettbewerb Kl. L:

Cordula Kelber auf Alassimo, WN 7,4 - Vereinsmeisterin Sarie Haisch auf Schröder, WN 7,2 Julia Schuppert auf Pour moi, WN 7,0

Dressurreiterwettbewerb Kl. M:

Sabrina Zingler auf Florestiano, WN 7,3 - Vereinsmeisterin Cordula Kelber auf Alassimo, WN 7,1 Julia Schuppert auf Pour moi, WN 6,8

Aktionsparcours - Erwachsene:

Dani Wohlketzetter auf Chimera - Vereinsmeisterin Holger Brodka auf Igel Vera Zwecker auf Akashya

Aktionsparcours - Jugend:

Nele Siegers auf Glyve - Vereinsmeisterin Veronika Neumann auf Glyve Sophia Müller auf Bianca

Springreiterwettbewerb:

Juliane Kamenz auf Top Thiago, WN 6,9 - Vereinsmeisterin Steffi Nothelfer auf Alberto, WN 6,8 Janina Blass auf Akashya, WN 6,4

Stilspringen Kl. E:

Lena Kindermann auf Calvadon, WN 7,0 - Vereinsmeisterin Celina Römer auf Quentino, WN 6,7 Tamara Stetter auf C'est la Vie, WN 6,6

Springprüfung Kl. A*:

Amelie Münz auf Check Out Julia Schuppert auf Akashya - Vereinsmeisterin Andi Müller auf Little Joe

Springprüfung Kl. L:

Anna-Lena Steinle auf C'est la Vie Anna-Lena Steinle auf Claire Franzi Reinhardt auf Diego Rona – Vereinsmeisterin

Daniela Wohlketzetter

RFV Weißenhorn e.V.