Meteor-Preisverleihung 2020 verschoben

(Kiel) Der ehemalige Springreiter und Erfolgstrainer Sönke Sönksen ist Meteor-Preisträger 2020. Die feierliche Übergabe des Preises, der von der Fördergemeinschaft Holsteiner Masters in jedem Jahr verliehen wird, sollte am 22. September im Schloss Bredeneek in Lehmkuhlen in Anwesenheit der schleswig-holsteinischen Ministerin für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung, Dr. Sabine Sütterlin-Waack, stattfinden. Für die Laudatio war Alois Pollmann-Schweckhorst gewonnen worden. Nun haben sich die verantwortlichen Organisatoren entschlossen, die Preisverleihung auf das Frühjahr 2021 zu verschieben.



Preis-Initiator Peter G. Rathmann erklärt: „Die Meteor-Preisträger der vergangenen 13 Jahre waren stets herausragende Persönlichkeiten des Pferdesports: Die ehrende Übergabe des Preises ist ein gesellschaftliches Top-Ereignis, bei dem rund 100 Gäste aus Sport, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammenkommen, um diese besondere Auszeichnung gemeinsam zu feiern. Aufgrund der behördlichen Vorschriften und verpflichtenden Hygiene-Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden wir nicht in der Lage sein, die Veranstaltung in dem stilvollen und exklusiven Ambiente durchzuführen, wie wir es gewohnt sind. Und damit würden wir weder dem Meteor-Preis noch dem Preisträger gerecht. Nicht nur Sönke Sönksen, sondern auch wir bedauern diese Entscheidung, freuen uns aber auf das Fest im Schloss Bredeneek im Frühjahr 2021.“





Über den Meteor-Preis

Der Meteor Preis der Holsteiner Masters gehört zu den prestigeträchtigen Auszeichnungen der Republik seit der ersten Verleihung im Jahr 2008. Außergewöhnliche Verdienste und Leistungen von Menschen, die sich besonders für den Sport und die Zucht einsetzen, werden mit diesem Preis gewürdigt.







Die bisherigen Preisträger:

2008: ARD-Kommentator Hans-Heinrich Isenbart

2009: FN-Präsident und NOK-Vize Dieter Graf Landsberg-Velen

2010: Bundestrainer Herbert Meyer

2011: Springreiter Peter Luther

2012: Warsteiner Brauerei/Catharina Cramer

2013: Reiterin und Mäzenin Madeleine Winter-Schulze

2014: Herbert Blöcker (posthum)

2015: Pferdezüchter und Richter Hans-Helmut Sievers

2016: Der langjährige Geschäftsführer des PSH Dieter Stut und Landestrainer des PSH Detlef Peper

2017: Breido Graf zu Rantzau, Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung

2018: Donata von Preußen, langjährige Chefredakteurin des Magazins "Pferd+Sport"

2019: Klaus C. Plönzke, Begründer von ClipMyHorse.TV

2020: Sönke Sönksen, ehemaliger Springreiter und Trainer



