Mifuma Pferdefutter von Mischfutter Werke Mannheim - Müslis, Pelletfuttern und Ergänzungsfuttermittel

Mifuma Pferdefutte

Müslis, Pelletfuttern und Ergänzungsfuttermittel

Mischfutter Werke Mannheim GmbH

Mifuma bietet eine breite Palette an verschiedenen Müslis, Pelletfuttern und Ergänzungsfuttermittel, die Sie bei der leistungsgerechten und ausgewogenen Ernährung Ihres Pferdes unterstützen und ihm eine individuelle Versorgung bieten. So decken wir den speziellen Bedarf in der Zucht und Aufzucht aber auch vom Freizeit- bis hin zum Hochleistungspferd optimal ab. Höchste Qualität und Sicherheit werden bei uns groß geschrieben. Deshalb tragen viele unserer Futter das Siegel „Ohne Gentechnik“.

Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir mit dem Gestüt Birkhof zusammen, das sich für seine ausgezeichneten Zucht- und Sportpferde einen Namen gemacht hat und seit jeher auf unser Futter vertraut.

Neu in unserem Sortiment finden Sie unsere melassefreien Heucobs, als ideale Rohfaserquelle für Ihre Pferde sowie das neue Mifuma Müsli Getreidefrei für empfindlichere Pferde mit einer Getreideunverträglichkeit.

Um mehr über unsere Pferdefutter und die Marke Mifuma zu erfahren besuchen Sie uns doch auf

oder auf Facebook www.facebook.de/mifuma.

Informatives Video Interview

von der Pferdemesse Pferd International in München Riem

mit Frau Dr. Christiane Schultheiß über die besonderen Vorzüge von Mifuma Pferdefutter:

Thomas Casper vom Gestüt Birkhof ist ein langjähriger Partner des Mischfutter Werkes in Mannheim





Optimal versorgt auch bei sportlichen Höchstleistungen – wie hier Nicole Casper mit Don Diamond

Aktive Pferde werden durch die Mifuma Pferdefutter bestens versorgt, z.B. durch unser Freizeit-Pellet oder unser Aktiv-Müsli