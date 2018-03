Mit BALVE OPTIMUM Osternest sparen und ein tolles Osterpackage für die Liebsten sichern!

Ach, du dickes Ei! Special: Mit dem BALVE OPTIMUM Osternest sparen und dazu ein tolles Osterpackage für die Liebsten sichern! Das richtige Geschenk auszuwählen, ist oft eine diffizile Angelegenheit. Trotzdem möchte man genau

den Geschmack des zu Beschenkenden treffen und auch noch innovativ sein. Wir haben die perfekte

Lösung: Mit unserem BALVE OPTIMUM Osternest erhalten Sie nicht nur 2 Tickets für den Freitag (08.

Juni 2018), an dem unter anderem spannende Qualifikationsprüfungen zu den Deutschen

Meisterschaften Dressur & Springen ausgetragen werden, sondern auch noch 2 Piccolos aus dem

Hause Geldermann und 1 Lindt Osterhase - das alles verpackt in einer dekorativen Osterbox. Das

Special BALVE OPTIMUM Osternest gibt es in limitierter Auflage für nur 18,00 Euro (zzgl. 4,50€

Versandkosten) zu erwerben (Gesamtwert: 45 Euro).

Genießen Sie feinsten Sport in Balve, schlemmen Sie köstliche Schokolade und stoßen Sie mit dem

prickelnden Piccolo auf die entspannten Ostertage an. So können sich die Liebsten direkt über ein

Geschenk freuen, haben aber dennoch auch Vorfreude auf die nationalen Meisterschaften und somit

einen wunderbaren Tag auf einem Event, das Sport und Lifestyle vereint.

Und da das BALVE OPTIMUM in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag begeht, haben wir uns noch etwas

Besonderes überlegt: Jeder 7. Besteller des BALVE OPTIMUM Osternests erhält ein VIP-Upgrade der

Tickets - und somit einen Tag im VIP-Bereich mit kulinarischen Highlights und bester Gesellschaft.