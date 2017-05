Mit einem Muttertagsgeschenk die Initiative "Reiten gegen den Hunger" unterstützen

Die Deutsche Meisterschaft erleben, Danke sagen und Gutes tun





Muttertag ist eine perfekte Gelegenheit, sich bei allen pferdebegeisterten Müttern zu bedanken UND eine gute Sache zu unterstützen. Eine solche Gelegenheit bietet nun das Balve Optimum international in Kooperation mit der Initiative „Reiten gegen den Hunger“: Beim Kauf von zwei Tickets für das Balve Optimum währen des Muttertagswochenendes sind sowohl zwei Gläser Sekt im Optimum Zelt als auch 15 % Rabatt auf ein Produkt aus der neuen "Balve Kollektion" zugunsten der Initiative „Reiten gegen den Hunger“ inklusive.



Zur frisch gelaunchten Kollektion gehören unter anderem farbenfrohe handgemachte Lederarmbänder mit Anhängern in vielen verschiedenen Farbvarianten. Beim Kauf eines Armbands der limitierten OPTIMUM Kollektion wird die Aktion "Reiten gegen den Hunger" unterstützt, die von der Welthungerhilfe ins Leben gerufen wurde und im Rahmen des Balve Optimum 2017.



Reiten gegen den Hunger und die Deutsche Welthungerhilfe „Reiten gegen den Hunger“ wurde von Gudrun Bauer, Verlegerin und ehrenamtliches Mitglied im Kuratorium der Welthungerhilfe e.V., und Reitsportexperte Ullrich Kasselmann, P.S.I. GmbH, Hagen a.T.W., 2012 ins Leben gerufen.

Durch ihr Engagement im Kuratorium ist Gudrun Bauer mit der Arbeit der Welthungerhilfe bestens vertraut. Um rechtlich verbindlich selbst Spenden sammeln zu können, wurde 2014 zusätzlich die Bauer Charity gGmbH als gemeinnützige Gesellschaft gegründet. Seit mehr als 10 Jahren unterstützen sowohl das Medienhaus in Hamburg als auch die Familie Bauer die Arbeit der Welthungerhilfe. Mit über 11.000 Mitarbeitern auf vier Kontinenten vertreten, gehört die Bauer Media Group zu den führenden Medienunternehmen Europas. Die Verlegerfamilie Bauer führt das Unternehmen seit seiner Gründung vor 138 Jahren. Reiten gegen den Hunger“ ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit Gudrun Bauer als geschäftsführende Gesellschafterin. Sie wird unterstützt von einem sechsköpfigen Beirat, dem u. a. Ulrich Kasselmann, Monica Theodorescu, Klaus Roeser, Breido Graf zu Rantzau, Julia Becker und Michael Hofmann angehören.

Frau Dr. Ursula von der Leyen, Bundesverteidigungsministerin und ebenfalls leidenschaftliche Reiterin, hat die Schirmherrschaft übernommen. Seit der Gründung sind auf diesem Weg fast eine Million an Spendengeldern zusammengekommen, die unterschiedliche Projekte in Uganda, Burundi, Syrien oder Kenia der Welthungerhilfe unterstützt haben. Neben der Bauer Media Group und Ulrich Kasselmann engagiert sich seit Anfang des Jahres auch der Deutsche A- und B-Kader der Dressurreiterinnen und Reiter für Reiten gegen den Hunger und die Welthungerhilfe mit einem eigenen Projekt in Äthiopien.

Isabell Werth und Frau Bauer haben im Januar 2017 die Projekte der Welthungerhilfe vor Ort besucht. Beim diesjährigen Horses and Dreams sind hier schon 20.000 Euro zusammengekommen.

Deutsche Welthungerhilfe e.V.



Wer wir sind: Unsere Arbeit, Strukturen und Werte

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland, politisch und konfessionell unabhängig. Sie wurde 1962 unter dem Dach der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) gegründet. Damals war sie die deutsche Sektion der „Freedom from Hunger Campaign“, einer der ersten weltweiten Initiativen zur Hungerbekämpfung.

Was wir tun

Wir kämpfen dafür, Hunger und Armut zu besiegen. Unser Ziel ist es, unsere Arbeit überflüssig zu machen. Wir leisten Hilfe aus einer Hand: von der schnellen Katastrophenhilfe bis zu langfristig angelegten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit. Mit 387 Auslandsprojekten konnten wir im Jahr 2015 7,3 Millionen Menschen in 40 Ländern unterstützen. Seit der Gründung förderte die Welthungerhilfe 8.120 Auslandsprojekte mit rund 3,03 Milliarden Euro, davon 5.746 Selbsthilfeprojekte (mehr Zahlen und Fakten im aktuellen Jahresbericht).

Wie wir arbeiten

Hilfe zur Selbsthilfe ist unser Grundprinzip; damit stärken wir zusammen mit lokalen Partnerorganisationen Strukturen von unten und sichern die Erfolge in der Projektarbeit langfristig. Darüber hinaus informieren wir die Öffentlichkeit und nehmen beratend Einfluss auf die Politik – national wie international. So kämpfen wir für die Veränderung der Verhältnisse, die zu Hunger und Armut führen.

Unsere Strategie 2017-2020

Die nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDG) haben unserer Arbeit noch einmal ein konkretes Ziel gegeben. Wir glauben daran, dass die Beseitigung von Hunger weltweit möglich ist und wir einen Beitrag dazu liefern können.

Wir haben uns deshalb ein klares Ziel gesetzt: Überall dort, wo wir arbeiten, streben wir die Beendigung von Hunger bis zum Jahr 2030 an (#ZeroHunger). In der Welthungerhilfe Strategie 2017-2020 (goo.gl/sLi93Q) haben wir festgehalten, wie wir dieses Ziel in den kommenden Jahren erreichen wollen.

Was wir tun



Fokussierung auf die Bekämpfung von Hunger und Fehlernährung in allen Formen

Stärkung von Familien, die von Landwirtschaft leben, in Regionen, die am stärksten von Hunger betroffen sind

Stärkung von humanitärer Hilfe und die Verbindung mit langfristiger Entwicklungszusammenarbeit

Vertiefung der Internationalisierung

Fokussierung auf landesspezifischer und internationaler Advocacy-Arbeit

Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen