"Mit zwei Pferden um die Welt" endlich auch in Englisch

Es hat furchtbar lange gedauert, doch jetzt ist es endlich vollbracht, eine große Hürde ist bezwungen.

Die Reiseerzählung

"Mit zwei Pferden um die Welt - Ein viereinhalbjähriges Abenteuer zwischen Verzweiflung und Triumph",

gibt es jetzt auch in Englisch:

"With two horses around the world - Four and a half years between despair and triumph".

Sieben verschiedene Übersetzer/innen haben sich durch diesen sehr umfangreichen Text gekämpft. Dreihundertvierzig Seiten - eng gedruckt (damit das Buch nicht doppelt so dick wird).

Na ja, es war halt ein gewaltiges, langwieriges Abenteuer: an jedem Tag gab es neue Begegnungen, Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse.

Schöne Erlebnisse wie das ungewöhnliche Zusammenwachsen mit den Pferden lassen heute noch meine Seele lächeln - aber auch Bedrohliches gab es genug, Manches erschüttert mich immer noch zutiefst.

Fast fünftausend Exemplare konnten bisher im deutschsprachigen Raum als hardcover-Printversion abgesetzt werden - wie viele als Ebook oder Hörbuch geordert wurden, ist noch nicht gezählt.

Ob es wohl in englischsprachigen Ländern auch erfolgreich sein wird? Ich bin gespannt und erwarte hierbei eher downloads als Ebook, schließlich ist der Versand des gebundenen Buches nach Übersee nicht billig.