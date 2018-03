"Mit zwei Pferden um die Welt" = "With two horses around the world"

Viele Jahre sind vergangen, seit ich mit meinen Pferden "Panca" und "Puschkin" den Erdball umrundete. Jetzt ist es endlich gelungen, dieses Abenteuer auch in englischer Sprache zu präsentieren.

Bei der Durchquerung der USA fand ich viele freundliche Pferdeleute, die mir den Weg ebneten. Manche begleiteten mich zeitweilig und führten mich durch grandiose Landschaften. Mit dieser Veröffentlichung möchte ich mich nachträglich für ihre Hilfe bedanken.

Auf dem Weg von der West- zur Ostküste der USA berichteten viele Medien von diesem noch immer einmaligen Ritt. Trotz meiner schwachen Sprachkenntnis gab ich oft mehrmals wöchentlich Interviews und ich konnte das große Interesse der Menschen spüren. Leider waren meine Berichte von der Durchquerung anderer Staaten sehr dürftig.

Deshalb schrieb ich ein umfangreiches Buch mit allen Erlebnissen - gefährlichen und schönen. Und dieses Buch gibt es nun bei Amazon-Kindle in englischer Sprache:

"With two horses around the world"

als eBook unter dem ASIN-Code: B0796 DHD Q4

und als Print Version unter dem ASIN-Code: 198 025 9070

Many years have passed since I circumnavigated the globe with my horses "Panca" and "Pushkin". Now it has finally been possible to present this adventure in English.

While crossing the US, I found many friendly horse people who pave the way for me. Some accompanied me temporarily and led me through magnificent landscapes. With this publication I would like to thank them again for their help.

On the way from the west to the east coast of the USA many media reported about this still unique ride. Despite my weak language skills, I often gave interviews several times a week and I could feel the great interest of the people. Unfortunately, my reports of crossing other states were very poor.

That's why I wrote an extensive book with all the experiences - dangerous and beautiful. And this book is now available on Amazon Kindle in English:

"With two horses around the world"

as an eBook : https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=node%3D5331403031&field-keywords=With+two+horses+around+the+world

and as a print Version : https://www.amazon.de/two-horses-around-world-between/dp/1980259070/ref=pd_rhf_se_p_img_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=0FZ8H8Q7CZ8QHDFQ6VBQ