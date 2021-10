Ringsteward John Freydag ist neuer Beisitzer im Vorstand des Hamburg Renn-Clubs e.V.

(Foto: Galoppfoto.de/ Sorge)

Mitgliederversammlung Hamburger Renn-Club e.V. - Fünf Renntage im Jahr 2022



(Hamburg) Der Hamburger Renn-Club e.V. hat die Daten für das Derby-Meeting 2022 im Rahmen seiner jährlichen Mitgliederversammlung bekannt gegeben. Fünf Renntage vom 26. Juni bis zum 3. Juli soll das Meeting umfassen mit dem Höhepunkt, der 153. Auflage des Deutschen Derby, am 3. Juli 2022. Geprägt war die HRC-Versammlung nicht nur von dieser Nachricht, sondern auch von personellen Veränderungen. Der Hamburger John Freydag wurde neu in den Vorstand des Hamburger Traditions-Clubs gewählt.



Die Renntage des Derby-Meetings in Hamburg-Horn verteilen sich im kommenden Jahr auf den Sonntag, 26. Juni, gefolgt von Mittwoch, 29. Juni, und dann auf den 1. bis 3. Juli (Freitag bis Sonntag). Damit nähert sich das Galoppsport-Ereignis wieder an den vertrauten Umfang an.



Neu im Vorstand ist John Freydag aus Hamburg. Der 56-jährige Hamburger ist Derby-Besuchern als Ringsteward vertraut. Er tritt als Beisitzer die Nachfolge des zurückgetretenen Rainer Perleberg an. "Es ist mir eine Herzensangelegenheit, den Hamburger Renn-Club e.V. und das Derby-Meeting zu erhalten", sagt Freydag ganz unumwunden. Der Familienvater und Vollblut-Fan hat eine lebenslange Bindung an die Rennbahn. Schon sein Großvater war in den Vorkriegszeit des vergangenen Jahrhunderts Mitglied der Rennleitung und später Ringsteward. John Freydags Vater trat in diese Fußstapfen. "Und meine Kinder interessieren sich auch für diesen Sport", stellt der Familienvater erfreut fest.



Bestätigt im Amt wurden bei den turnusgemäß anstehenden Wahlen von der Mitgliederversammlung die stellvertretenden Vorsitzenden Volker Linde und Catharina Wind. Letztere ist auch Vorsitzende des Jungen Vorstand im Hamburger Renn-Club e.V., der vollständig zur Wahl stand. Neben Catharina Wind wurden Jackie Leve und Nele Marie Herbold im Amt bestätigt, Laura Reimers, John Lenard Elsen und Alexandru Turkonje - die sich bereits im Vorfeld engagierten und Aufgaben übernahmen - wurden neu in den Jungen Vorstand gewählt.





