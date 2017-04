Moderator/in, Kameramann/frau oder Videoteams zur Zusammenarbeit gesucht!

Du bis Sicher in Sprache und Ausdrucksweise?

Du produzierst schon YouTube Videos oder Filme o.ä. und kennst Dich mit Video Kameras oder Drohnen aus und hast ein gutes Gefühl für einfache Filmproduktionen für das Internet? Vielleicht bis Du ja auch ein Video Podcaster?

Ihr seid schon ein funktionierendes Team (Moderation, Assistenz, Kameraführung) und könnt kleinere Produktionen mit eigener Moderation selbst übernehmen (auch aus dem Hobbybereich heraus) und ihr sucht Betätigung oder Zusammenarbeit im Pferdebereich?

Du kannst bereits produzierte Videos und/oder unsere YouTube Filme bearbeiten? Du kommst mit Deinem Filmbearbeitungprogramm gut zurecht und bist kreativ? Oder Du beherrscht den YouTube Editor perfekt?

Dann melde Dich, meldet Ihr Euch bitte bei der Redaktion HUFGEFLÜSTER. Wir suchen engagierte Menschen (gerne auch jugendliche)

die für unsere Reportagen und Interviews vor der Kamera stehen und die internette Pferdezeitung repräsentieren.

Aktive Video-Interviews, Telefon/Skype oder Google Hangout Interviews, Reportagen und vieles mehr.

Unser Filmmaterial wird in unserer Zeitung veröffentlicht, läuft in unserem Video-Magazin sowohl auch in unseren HUFGEFLÜSTER TV Kanälen (YouTube basierend).

Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und über eine gute Zusammenarbeit mit netten Medienkollegen/innen!