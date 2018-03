Monica Faber:

Die Olympia Reitanlage in München Riem im 21. Jahrhundert

Die Geschichte der Olympia Reitanlage

Die Olympia Reitanlage in München Riem ist eine der schönsten und zweckmäßigsten Pferdesportstätten in Europa. Eigentümer der rund 30 Hektar großen Anlage wurde nach den Olympischen Spielen 1972 der Freistaat Bayern. Verwaltet wird das Anwesen vom Bayerischen Minisisterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Wie schon wiederholt in der Vergangenheit, interessierten sich verschiedenste Gruppierungen Ende der 90er Jahre für dieses Gelände inklusive der maroden Olympia Bauten, um diese zweckentfremdend zu erwerben. Die betroffenen Pferdefreunde wollten das nicht hinnehmen und fanden die Rettung mit der Gründung der Olympaia Reitanlagen GmbH.

Nach langwierigen Verhandlungen konnte damals ein 30-jähriger Pachtvertrag mit dem Freistaat Bayern abgeschlossen werden, der am 1. Januar 2001 in Kraft trat. Die fünf Gesellschafter sind 5 Kompetenzen, die sich jetzt unter einem Dach konzentrieren, und haben die gemeinsame Aufgabe und Zielsetzung:

"Erhaltung und Nutzung der Anlage zu Zwecken des Pferdesportes, der Pferdezucht, sowie aller damit verbundenen Aktivitäten."

Das Gelände der Olympia-Reitanlage München Riem ist mit altem Baumbestand, geschwungenen Wegen, Hügeln und Wällen parkähnlich angelegt und vollständig eingezäunt. Die stadtnahe Lage bietet einzigartige Möglichkeiten direkt vor den Toren Münchens für den Pferdesport und Events verschiedenster Art.

Die Gesellschafter sind: