Mühldorfer Nutrition AG schließt Vertriebsvertrag mit Affinity Petcare S.A.

Mühldorf (DE), September 2020 +++ Die Mühldorfer Nutrition AG mit Sitz in Mühldorf/Inn beschließt eine richtungsweisende Zusammenarbeit mit der Affinity Petcare S.A., einem der weltweit größten Petfood-Hersteller

Die Partnerschaft, die ein exklusives Distributionsrecht für die Marken „Natural Trainer“, „Ultima“ und „Advance“ der Affinity S.A. für Deutschland und Österreich umfasst, wurde Ende Juli 2020 vertraglich fixiert.

„Mit dieser alle Kundenbedürfnisse abbildenden Produktrange bieten wir sowohl unseren Großhändlern, vor allem aber dem Zoofachhandel sowie dem filialisierten Einzelhandel zwei richtig starke Marken. Wir werden den Produktlaunch beim Handel massiv unterstützen und bieten unseren Einzelhandelspartnern einen perfekten Produktmix, moderne Präsentation sowie nicht zuletzt einmalige Margen“ erklärt Andreas Altermann, Vertriebsvorstand der Mühldorfer AG den Hintergrund des Vertriebsvertrags. „Mit unserer 12-köpfigen Vertriebsmannschaft starten wir ab Anfang Oktober eine echte Offensive für den Zoofachhandel sowie für alle anderen Einzelhandelspartner!“ so Altermann weiter.

Affinity ist weit mehr als ein Experte in Sachen Tierfutter. Affinity ist ein Unternehmen mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Tierfutterprodukten, das sich dem Wohlergehen der Tiere verschrieben hat. Das Unternehmen ist Marktführer bei Hunde- und Katzenfutter auf dem spanischen Markt und die Nummer 5 in Europa bzw. Nummer 6 in der Welt. An 7 Produktionsstandorten werden die Qualitätsfuttermittel der Marken „Natural Trainer“, „Ultima“ und „Advance“ hergestellt und vor dort aus in über 70 Ländern exportiert.

„Wir freuen uns, mit der Mühldorfer Nutrition AG einen starken und zuverlässigen Partner für den Heimtier-Fachhandel in Deutschland und Österreich gefunden zu haben“, sagt Harry Strobell, Area Manager Central West Europe bei Affinity. „Mühldorfer hat alle notwendigen Ressourcen, unsere Marken nachhaltig im Fachhandel zu platzieren und wir sehen die Kooperation als eine wertvolle Ergänzung zu unserer bislang sehr erfolgreichen Präsenz im deutschen und österreichischen Veterinärbereich“, so Strobell weiter.#

Die Mühldorfer AG

Die Mühldorfer Nutrition AG ist ein Spezial-Futtermittelhersteller mit Sitz im oberbayerischen Mühldorf am Inn. Mit Visionen, Engagement und Kompetenz konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Herstellung optimal ausbalancierter Ernährungs- und Pflegeprodukte für Tiere. Futtermittel für Pferde, Petfood für Hund und Katze, aber auch Pharma- und Pflegeprodukte sowie Premium- und Bio-Erzeugnisse für die Bereiche Nutztier und Hobbyfarming werden in modernen Produktionsstätten hergestellt und weltweit vertrieben. Dabei ist die Mühldorfer AG vor allem einer der europäischen Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Pferdefutter. Die Mühldorfer AG ist eingebettet in die Mühldorfer Group, wurde 2003 von Klaus Mittermeier gegründet, und wird seitdem von ihm geführt. www.muehldorfer-ag.de www.muehldorfer-group.de