Boss Hoss: Vom Elite-Fohlen zum DSP-Prämienhengst: Boss Hoss mit seiner Ausbilderin Dr. Katja Galmbacher und Hengsthalter Tobias Galmbacher bei der Ehrung in München-Riem. Foto: Fischer

München-Riem: Sporttest mit Champions und ehemaligen DSP-Körteilnehmern

Am 11. und 12. März findet die erste Sportprüfung für Hengste auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem statt. Für Züchter eine hoch interessante Möglichkeit um vier- und fünfjährige Hengste in Sportprüfungen zu beobachten und sich Anregungen für die Bedeckungen 2017 zu holen. Ein Wiedersehen im Feld der vierjährigen und fünfjährigen Dressurhengste gibt es in München mit den amtierenden Süddeutschen Champions und DSP-Prämienhengsten DSP de Sandro und Boss Hoss. Beide Hengste sind unter den zahlreichen Nennungen (www.hengstleistungspruefung.de) zu finden. Darüber hinaus werden zahlreiche ehemalige Körteilnehmer der Körungen im Zuchtgebiet der Deutschen Sportpferde erwartet.

Unter anderem reisen das Haupt- und Landgestüt Marbach, das Haupt- und Landgestüt Schwaiganger, das Landgestüt Moritzburg, der Zuchthof Kohn, die Hengststationen Bachl, Brodhecker, Galmbacher, Holzeder, Laue und Rödl, Hofgut Albführen, Gut Buchenhof, Utzerath Stud, die Gestüte Schafhof und Peterhof, Dressurhengste Schleier, sowie aus dem Norden die Stationen Gut Neuenhof, Böckmann Pferde und das Gestüt Vorwerk mit Hengsten in München an.

Der Prüfungstag am Samstag, dem 11. März beginnt um 12.30 Uhr, am Sonntag, dem 12. März, um 8 Uhr. Ein detaillierter Zeitplan und die Liste der gemeldeten Hengste ist unter folgendem Link zu finden: http://www.hengstleistungspruefung.de/pruefungen/laufende-pruefungen/laufende-pruefungen-uebersichtsseite

Der Eintritt ist frei.

Die Prüfungen werden auch in Echtzeit auf www.clipmyhorse.de zu verfolgen sein.

