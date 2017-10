Anzeige

Multimediashow mit Sonja Endlweber

"Der lange Ritt"

Vielen Dank für den schönen Abend in Ochsenfurt!

Es war ein sehr gelungener Auftakt zur Vortragssaison und die Prämiere meines neuen Vortrags "Der lange Ritt", mit dem ich erstmals alleine auf Tournee gehe. Wohl aus diesem Grund war gestern nicht ich am meisten aufgeregt, sondern Günter - der in der ersten Reihe gesessen ist.

Nur bei den ersten drei Vorträgen wird er mir moralische Unterstützung leisten. In wenige Tagen sticht er in See und wird sich auf dem Atlantik vergnügen, während ich zuhause die Stellung halte und alleine durchs Land toure.

Sonja Endlweber

Die nächsten Termine findest DU gleich hier:

Neuer Vortrag: Der lange Ritt

7 Jahre durch Amerika, Kanada & Alaska

Live-Reportage von Sonja Endlweber

Während Günter auf den Wellen schaukelt, werde ich mit einem neuen Vortrag durch's Land touren. In "Der lange Ritt" erzähle ich von meinem Teil der Reise, von den oft amüsanten Erlebnissen und den Herausforderungen von der mexikanischen Grenze bis Alaska. Ich erzähle auch viel Persönliches: Warum ich meine Wiener Innenstadtwohnung immer wieder gegen Zelt und Freiheit eintauschen würde. Wie ich mit Ängsten und Zweifeln umgehe. Wie ich in jedem Misserfolg die positiven Seiten suche und wie es ist, als Frau in der Wildnis unterwegs zu sein.



Ich möchte mit meinem Vortrag Mut machen, seinen eigenen Weg zu gehen. Denn wenn jemand wie ich seinen Traum leben kann, dann können es andere auch.

Prämiere war vergangenes Wochenende und es war wirklich ein toller Auftakt. Ausverkauftes Haus, gute Stimmung und tolles Publikum! Ich freue mich schon auf die nächsten Veranstaltungen!

Termine Herbst 2017/ Frühjahr 2018