Sieger der Höveler-Trophy 2017 – Multitalent Michael Jung mit Wild Wave Foto: www.sportfotos-lafrentz.de

Multitalent Michael Jung geht in Donaueschingen beim CHI erneut an den Start

Donaueschingen, 16.01.2018 - Er ist zweifelsohne einer der bekanntesten und erfolgreichsten Reiter weltweit - Michael Jung kündigte soeben seinen Start im Rahmen des CHI Donaueschingen vom 16.-19. August 2018 an und kommt somit drei Wochen vor den Weltreiterspielen in den Fürstlich Fürstenbergischen Schlosspark. Es ist eine große Ehre für Donaueschingen diesen auf allen Erdteilen bewunderten und gern gesehenen Reitern zu Gast zu haben.

Seine größten Erfolge feiert Jung in der Vielseitigkeit. Von 2012 bis zu den Weltreiterspielen 2014 war der Baden-Württemberger als erster Reiter seines Zeichens zeitgleich Olympiasieger, Welt- und Europameister in den Einzelwertungen. In den Folgejahren toppte er seine persönlichen Erfolge aufs Neue - bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (BRA) im Jahre 2016 holte er mit ein und demselben Pferd - dem legendären La Biosthetique Sam FBW, einem mittlerweile 18-jährigen Wallach von Stan the Man xx x Heraldik xx - erneut die Goldmedaille in der Einzelwertung. Als zweiter Reiter überhaupt gelang es Jung als erster Deutscher den Grand Slam of Eventing zu gewinnen. Voraussetzung sind aufeinanderfolgende Siege in den 4*-Events Rolex Kentucky Three Day Event (Vereinigte Staaten von Amerika), Mitsubishi Motors Badminton Horse Trials (Großbritannien) und Land Rover Burghley Horse Trials (Großbritannien). Seit April 2015 hat Jung die Führungsposition in der Weltrangliste unangefochten inne. Darüber hinaus wurde er im November 2016 zum bisher jüngsten Reitmeister gekürt.

Bereits bei der Premiere der Vielseitigkeitsprüfungen im vergangenen Jahr war Jung mit seinen Nachwuchspferden im Fürstlich Fürstenbergischen Schlosspark in Donaueschingen am Start. Der 35-jährige Baden-Württemberger ist ein Garant für hochkarätigen Sport und verfügt über ein außergewöhnlich gutes Fingerspitzengefühl für gute talentierte Pferde – die Stars von Morgen. Er überzeugt nicht nur durch fehlerfreie Ritte, sondern auch durch hochklassiges stilistisches Reiten – die größtmögliche Harmonie mit seinen Partner Pferd.

Jung wird in Donaueschingen nicht nur in den Vielseitigkeitsprüfungen am Start sein, sondern auch im Parcours seine Stärke präsentieren. Zusammen mit seinen Springpferden wird er es den Spezialisten nicht leicht machen und um Platzierungen und Siege mitkämpfen. Bereichert wir das Programm durch die Deutschen Meisterschaften der Gespannfahrer und internationale Dressurwettbewerbe.

Das Donaueschinger Publikum darf sich bereits jetzt auf spannende Runden im Parcours und exzellente Ritte im Gelände von Michael Jung freuen – bleibt abzuwarten, welche Nachwuchshoffnungen und Stars von Morgen der erfolgreichste Reiter der Welt aus Horb in Donaueschingen an den Start bringen wird.

