Munich Indoors - Bundestrainer hält Augen auf in der Olympiahalle - Otto Becker im Interview

­ ­ ­ ­ München - Der Bundestrainer der Springreiter, Otto Becker, ist Stammgast bei den MUNICH INDOORS. Er verschafft sich hier einen Überblick über die Form der deutschen Reiter. Dabei hält er aber auch immer die Augen offen für neue Paare und junge Pferde, denn die nächste Nominierung kommt bestimmt. In München und in der Olympiahalle wird es richtig wohl gefühlt, hat er im Interview erzählt.



Sie sind ja regelmäßig beim internationalen Vier-Sterne-Turnier in München, warum kommen Sie so gerne hier hin?

Otto Becker: Ich habe hier die Gelegenheit, mal mit ein paar Reitern zu reden, mir in Ruhe den Sport anzuzugucken, mal mit ein paar jungen Pferden zu beobachten und auch einfach verschiedene Springprüfungen, wie zum Beispiel auch das Bayernchampionat. Die Reiter, die dort starten, sehe ich ja sonst nicht so oft.

Außerdem bin ich gerne hier, ich finde die Stadt toll, ich finde das Turnier toll. Es ist eins unserer Top-Turniere mit Top-Bedingungen. Da kommen auch mehrere Dinge zusammen, warum ich gerne hierher fahre.



Stichwort Selleria Equipe Bayernchampionat - eine nationale Prüfung mit bayerischen Reitern. Der Sieger der Etappe hier in München und der Gesamtsieger erhalten die Chance, eine internationale Prüfung, den MUNICH INDOORS Gold-Cup, zu reiten.

Otto Becker : Es ist sehr wichtig, dass die Region, auch Bayern, hier ins Turnier eingebunden wird. Für diese zwei ist es eine tolle Sache. Den einen oder anderen Finalisten kenne ich auch, den einen oder anderen aber auch nicht. Wenn Sie die Gelegenheit haben, sich im Gold-Cup gegen internationale Konkurrenz zu beweisen, ist das eine super Sache!



Wir hatten ja auch das Phänomen, dass 2013, als das letzte Finale im Bayernchampionat hier in der Olympiahalle war, hat Simone Blum gewonnen.

Otto Becker : Es kann ein Sprungbrett sein und genau das meine ich ja. Hier gibt es einige Reiter, die ich lange nicht gesehen habe oder kenne den einen oder anderen gar nicht. Deswegen ist das eine willkommene Gelegenheit, sie anzugucken. Ja, das kann durchaus ein Sprungbrett sein, weil es erfahrungsgemäß so ist: Da hat ein Reiter einen Erfolg und auf einmal geht es weiter, dann wird der auch nominiert für ein größeres Turnier und dann geht der auch schon mal seinen Weg.



Parallel zu den MUNICH INDOORS gibt es noch das Fünf-Sterne-Turnier in Prag. Auch da sind ja einige deutsche Reiter ganz vorne mit dabei. Beobachten Sie von hier, was ist da los?

Otto Becker : Ja, klar beobachte ich, war dort passiert. Die Paare die dort sind, kenne ich aber alle sehr gut. Hier hingegen kann ich viele junge Pferde und neue Paare angucken und mir einen Überblick verschaffen. Und das gehört genauso zu meinem Job und macht genauso viel Spaß!



Also bist du hier ein bisschen auf Recruiting-Tour?

Otto Becker: Genau! Wir haben auch viele deutsche Topreiter hier. Da beobachte ich natürlich auch die aktuelle Form. Anfang der Woche werden die nächsten Startgenehmigungen für Frankfurt vergeben. Da kann man sich auch noch empfehlen oder natürlich auch noch rausholen, wenn die aktuelle Form nicht stimmt. Ich führe hier auch viele Gespräche mit den Reitern, es gibt viel zu tun und viele Aufgaben. Es gilt, immer die Augen offen zu halten.



Haben Sie einen Tipp für den Großen Preis der Deutschen Kreditbank AG am Sonntag?

Otto Becker : Nein, da leg ich mich nicht so fest. Ich bin immer froh um jeden deutschen Sieger, damit wir unser Lieblingslied, die deutsche Nationalhymne, hören.



