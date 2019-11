Munich Indoors feiert den neuen Bayernchampion – Hans Peter Konle gewinnt Finale und Gesamtwertung

­ ­ ­ ­ München - Der neue Bayernchampion heißt Hans Peter Konle (Küps). Mit dem Sieg bei dieser endgültigen Etappe im Rahmen der MUNICH INDOORS werden Sie mit dem Oldenburger Wallach schnell einen endgültigen Schritt machen: „Mein Pferd hat alles gegeben. Er war hier sehr nervös und ließ sich vor dem Start kaum beruhigen. Er wusste ganz genau, dass es hier um etwas geht “, lobte Konle seinen Sportpartner.



Das Endklassement wurde überhaupt nochmal ordentlich durcheinander gewirbelt. Sieben Paare sahen das alles entscheidende Stechen und es war spannend bis zum Schlussreiter. Der bis dahin führende im Ranking, Tobias Bachl (Postmünster), musste zwar am Ende des Sattels von Cicera de la Vayrie B mit Platz vier in der endgültigen Etappe beginnen, konnte in der Endabrechnung aber Platz zwei halten: „Ich bin stolz auf mein Pferd, aber auch auf meine Kollegen, denn spannender hätte es ja kaum sein können “, freute sich Bachl. „Und ich denke, das Finale ist wieder da, wo es hingehört - nämlich in München!“



Platz drei - sowohl in der Prüfung als auch im Ranking eines Maximilian Zieglers (Meitingen) mit Charlie Z, das heißt, er ist aus der Zucht der Familie Ziegler: „Er ist bei uns geboren , aufgewachsen, wurde bei uns angeritten und die allerersten Turniere geritten - und jetzt sind wir hier. Ich kann mich nicht genug für diese tolle Saison bedanken. “Der Münchner Rüdiger Renner sammelte auf dem dritten Platz noch so viele Zähler fürs Ranking, dass er sich dort auf Platz fünf vorarbeiten konnte.



„Wenn man als Veranstalter so ein spannendes Finale zurückbekommt, ist das einfach toll“, freut sich Turnierchef Volker Wulff über die Rückkehr des Selleria Equipe Bayernchampionat to the MUNICH INDOORS. „Ich bin froh und dankbar, dass das Bayernchampionat wieder in der Olympiahalle ist und es einfach perfekt in unserer neuen Ausrichtung passt: als Bayerns großes Fest des Pferdesports.“ ihr Saisonziel 2020 ist klar gesteckt: Es ist das absolute Highlight im Turnierkalender, auf dem Springreiter in Bayern. Es ist ganz klar unser Ziel, im Finale dabei zu sein “, bekräftigte Hans Peter Konle.



Vor dem Bayernchampionat stand der IDEE KAFFEE Preis auf dem Programm, ebenfalls ein Springen der internationalen Großen Tour. Das gewann der gebürtige Isinger David Will mit Spring Dark, der auch gerne am Sonntag im Großen Preis der Deutschen Kreditbank AG einsetzen würde. „Ich bin zufrieden mit Spring Dark. Ich habe diese Prüfung gewonnen, ohne viel Kraft aus dem Pferd rauszunehmen. Das zeigt mir, dass sie sehr gut in Form sind und mit dem Sonntag ist das natürlich perfekt “, freute sich Will. Zweiter wurde der Franzose Emeric George mit Chopin Des Hayettes, Platz drei der Benedikte Serigstad Endresen (NOR) mit der Oldenburger Stute Lieschen.



Der Selleria Equipe Pony-Cup lieferte den jüngsten Springreitern in der Olympiahalle gleich zwei Startmöglichkeiten, ein Stilspringen und ein Springen nach Fehlern und Zeit. Ersteres gewann Gesa Kraus mit ihrem Carino Gigolo, letzteres Luca Wildgruber mit GWH Nobilis.



Am heutigen Samstag starten die MUNICH INDOORS mit der SPOOKS-Amateur Trophy in den Tag. Anschließend treffen sich die sieben- und achtjährigen Nachwuchshoffnungen des internationalen Topspringreiters zur zweiten Qualifikation im Equiline Youngster Cup. Ein absolutes Highlight ist das Championat der Deutschen Vermögensberatung AG - DVAG. Danach treffen sich die Ponyreiter bei Premium Cars Rosenheim - Pony Cup und zur Kostüm-Führzügelklasse präsentiert von Radio Arabella. Die MUNICH INDOORS Gala mit dem Weltstar Jean-François Pignon, dem Volti-Brüdern Brüsewitz und weiteren Topacts der Showszene das Publikum. Die MEGGLE Grand Prix Kür und die MUNICH INDOORS Gold-Cup runden dann das Samstagsprogramm ab.



Tickets für das MUNICH INDOORS - Bayerns großes Fest des Pferdesports mit Spring- und Dressurprüfungen auf Vier-Sterne-Niveau und einem tollen Showprogramm - gibt es noch für alle Turniertage an der Tageskasse. Aktuelle Infos FINDEN Sie unter www.munich-indoors.de und #munichindoors .

(SySa / Equiwords) ­ ­ ­ ­