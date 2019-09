Musik Session und geselliges Beisammensein in Bernds Bienenstock

es wieder einmal soweit: Nach der Americana steht wieder unsere Session an! Wir treffen uns zu einem geselligen Beisammensein und guter Musik am 20.09.19 wie gehabt in Bernds Bienenstock, ab 20.00 Uhr,

Location: Bernds Bienenstock

Stadeweg 8



81929 München-Zamdorf

Tel. : 089 420 95 339

Allerdings müssen wir diesmal auf Bernds gute Küche verzichten, da er gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Es besteht aber die Möglichkeit etwas beim Burger King zu organisieren!

Da ich auf der Americana auch einige nette Leute kennengelernt habe, hier nur die kurze Info, was Euch bei uns erwartet: gute Musik ( Country, Blues, Bluegrass, bayr. Schmankerl ( manchmal richtig derb ) und manchmal auch Songs von dt./öster. Liedermachern ), selbstverständlich nette Leute und sonst auch immer sehr gutes Essen!

Also wir würden uns freuen, wenn Ihr einmal vorbeischaut!

Wie Ihr ja wißt, ist unser Stammtisch nur so gut, wie sich jeder miteinbringt, d.h. aktiviert die Buschtrommeln, damit es wieder ein super Abend wird.

In diesem Sinne:

Let the good times roll and always Happy Trails and always good rockin

Laßt uns zusammen eine gute Zeit verbringen!!

Saludos

Ferdinand