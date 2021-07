MUSTANG MAKEOVER und der neuen Liberty Cup

Bist Du dabei, beim MUSTANG MAKEOVER und dem neuen Liberty Cup, vom

28.-29. August 2021 auf dem CHIO Aachen Gelände?

Selbstverständlich veranstalten wir für Dich mit einem top abgestimmten Hygienekonzept. Einen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, Deine Eintrittskarte und gute Laune,

mehr braucht es nicht, für einen perfekten Pferdesommer!

Dein Ticket beinhaltet übrigens auch ein MMO-Online-Paket - mehr Infos. Du profitierst als Ticketkäufer von vielen tollen Inhalten der Mediathek.

Unterstütze uns und die Mustangs in diesen schweren Zeiten und kaufe Dein Ticket jetzt. Hilf uns für die Mustangs arbeiten zu können.

About: Der Liberty Cup



Unter dem Motto „Frei wie der Wind“, präsentieren wir Dir ein neues Event auf dem MUSTANG MAKEOVER, den Liberty Cup. Fünf Profis und 15 per Online-Voting gewählte Teams werden in Aachen zeigen was in ihnen steckt. Highlight: Mit dabei: Yvet Blokesch, Thomas Günther, Silvia Wölk, Gilliane Senn und Maya Johanna Japp. In der Jury: Alizeé Froment.

Die Mustangs kommen natürlich nicht zu kurz und Du kannst die wilden Pferde Amerikas auch am Samstag besuchen und sie in der Trainer Challenge 1 erleben. Die Trainer stehen Dir Rede und Antwort und vielleicht findest Du Dein Traumpferd und wirst Teil der Mustangfamilie.

About: Makeover Trainer Challenge (Event-Samstag + Sonntag)



15 Trainer trainieren seit Mai 15 Mustangs und bilden sie pferdegerecht und kompetent aus. Harmonie, Vertrauen und Fairness sind unsere Regeln und die Bewertungskriterien der pro Pferd Challenge. Darüber hinaus gibt es keine Vorgaben wie weit die Mustangs ausgebildet werden müssen. Das macht dieses EVENT zu etwas ganz Besonderem. Frei nach dem Motto: "Nichts muss alles kann", haben die Trainer keinen Ausbildungsdruck. Folge uns auf den Social Media, dann verpasst Du kein Update!

Das erwartet Dich in Aachen:

MMO Trainer Challenge

Finalshow MUSTANG MAGIC

Liberty Cup (SA) neu

Liberty Cup Freestyle Show neu

Makeover ACADEMY

Makeover EXPERTS

Shopping in der MUSTANG MALL

MUSTANG VILLAGE

Food Court

Übrigens, über 350 Mustangs fanden in der Vergangenheit durch die Aktivitäten des MUSTANG MAKEOVER und der privaten und ehrenamtlichen Vermittlung durch American Mustang Germany und der IG Mustang e.V. ein neues Zuhause.

Wir freuen und auf Dich und sagen "Bis bald".

Dein MUSTANG MAKEOVER Team