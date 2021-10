Foto: Hasbro

My Little Pony präsentiert seine Weihnachtshighlights für kleine Pony-Fans

Interaktive Pony-Figur: My Little Pony Sing- und Skatespaß Sunny Starscout

Königlicher Spielspaß: My Little Pony Königliche Schlossrutsche

Stylisch und talentiert: My Little Pony Musikstar Princess Petals

Für fantasievolle Spielmomente: My Little Pony Storyszenen-Spielset

Seit September können große und kleine Pony-Fans im neuen Film My Little Pony: Eine neue Generation auf Netflix neue spannende Charaktere kennenlernen. Passend dazu gibt es von Hasbro Tipps für die Wunschzettel aller Pony-Fans. Wer mit den Ponys zusammen tanzen möchte, kann darüber hinaus den Pony-Tanz mit Profitänzerin und My Little Pony-Fan Motsi Mabuse lernen. Der TV-Star hat den Tanz selbst kreiert und zeigt Schritt für Schritt die Choreografie.

Damit kleine Pony-Fans zu Weihnachten in eine fantasievolle Welt eintauchen können, präsentiert My Little Pony seine Highlights für abenteuerliche Momente, die vom Film My Little Pony: Eine neue Generation inspiriert sind.

Sing- und Skatespaß Sunny Starscout – Diese interaktive Ponyfigur enthält ein kabelloses Mikrofon, das zum Mitsingen und als Fernsteuerung benutzt werden kann.

– Diese interaktive Ponyfigur enthält ein kabelloses Mikrofon, das zum Mitsingen und als Fernsteuerung benutzt werden kann. Königliche Schlossrutsche – Dieses Schloss-Spielset ist vom Palast auf dem Pegasushügel im Film My Little Pony: Eine neue Generation inspiriert und königliche 56 cm groß.

– Dieses Schloss-Spielset ist vom Palast auf dem Pegasushügel im Film My Little Pony: Eine neue Generation inspiriert und königliche 56 cm groß. Musikstar Princess Petals – Mit dieser stylischen und talentierten Popstar-Prinzessin werden ihre Fans in Staunen versetzt.

– Mit dieser stylischen und talentierten Popstar-Prinzessin werden ihre Fans in Staunen versetzt. Storyszenen-Spielsets – Mit den Storyszenen-Spielsets können Kinder ihre eigenen Geschichten entstehen lassen.

Hier geht es zum Tanz-Tutorial von Motsi.

Hasbro Presse

conjoin communication GmbH