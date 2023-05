mystische Lebensweisheiten

Das Leben und die mystischen Lebensweisheiten der Naturvölker faszinieren mich seit meinen ersten Begegnungen mit den mongolischen Nomaden, und den Samen Lapplands.

Seltsam mystisch klingen die alten Gesänge der Samen, wenn sie an den Lagerfeuern singen, fremdartig und ergreifend. Uralte Gesänge sind es, die sie seit Jahrhunderten pflegen und auf die sie stolz sind. Dass sie mit ihnen manchmal die Geister anrufen, von deren Existenz sie überzeugt sind, erzählen sie nicht. Der Fremde wird kaum wahrnehmen, dass die langgezogenen, klagenden Töne einzelne Worte beinhalten und er wird nicht erkennen, dass die Texte dieser Lieder von Fröhlichkeit und Traurigkeit, von Liebe, Zorn und Hass erzählen. Den Samen, die diesen Liedern lauschen, sieht man aber oft Ergriffenheit an und spürt, dass diese Lieder jedem einzelnen von ihnen entspringen. Sie glauben, dass diese Lieder zum Himmel emporsteigen gleich den Vögeln der Lüfte und von ihren Göttern erhört werden. Sie glauben auch, dass es ein großes Glück für den Menschen bedeutet, wenn er nach seinem Tod zu einem Rentier wird, denn nur dann kann er ewigen Frieden erringen und das weitere Leben auf der Erde beschützen. Die Seelen der Gestorbenen steigen auf in den Himmel und zeigen sich manchmal als Nordlicht, um den Menschen sichtbar zu werden. Trotz des Todes bleibt jedes Lebewesen Teil der Erde und bleibt über die unsichtbaren Bänder des Rentierherzens miteinander verbunden. „Hört auf den Ton des schlagenden Herzens in der Erde, dieser Ton wird Euch helfen, den richtigen Weg für Euch zu finden.“