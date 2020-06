Nachwort zu den vorangegangenen "Landratte"-Veröffentlichungen des Weltumreiters

Nachwort zu den "Landratte"-Veröffentlichungen:

Die Idee zu diesen Veröffentlichungen kam von einer treuen Leserin meiner Geschichten,

als die "Corona"-Krise begann. Meine Leserschaft besteht aber überwiegend aus Pferdeleuten,

deshalb hatte ich Zweifel, ob unter ihnen wirklich ein Interesse an Seeabenteuern bestehen könne.

Aber mit jeder neuen Sequenz stieg die Zahl der Zuhörer und bestätigte meinen Verdacht, dass Pferdeleute oft grenzenlos abenteuerlustig sind. Und ich hoffe natürlich, dass ich mit dieser Aktion einen kleinen Beitrag zur Ablenkung von den täglichen Einschränkungen durch diese Krise leisten konnte.

Wer diese Youtube-Veröffentlichungen verfolgt hat, wird bemerkt haben, dass es sich nur um Kurzausschnitte aus dem gesamten Hörbuch handeln konnte. Sie waren ja insgesamt nur cá 120 Minuten lang, das gesamte Hörbuch "Eine Landratte möchte Seemann werden" umfasst aber eine Gesamtlaufzeit von 530 Minuten.

Von Seeleuten geht das Gerücht: "sie haben in jedem Hafen eine Braut!"

Darin ist natürlich ein gehöriges Stück Wahrheit enthalten, denn nicht nur auf der Reeperbahn gibt es viele Mädchen, die auf freizügige und liebeshungrige Maaten warten. Anzügige Passagen meines Erlebnisberichts durfte ich auf Youtube natürlich nicht veröffentlichen. Im Gesamtwerk sind sie allerdings enhalten...

Wer also alles wissen möchte, hat mehrere Möglichkeiten: Printversionen gibt es in hardcover oder als Taschenbuch, digital als Ebook, oder die Hörbuch-Version auf 2 CD's und in Kürze auch als download-Version bei allen deutschen Hörbuch-Anbietern:

"Eine Landratte möchte Seemann werden"

hardcover 978-3-944416-44-1 454 Gramm 235 Seiten 29 s-w-Bilder 21,50 €

ebook 978-3-944416-45-8 https://kdp.amazon.com/de_DE/title-setup/kindle/A1D2IQUZWZSRB4/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_ep 7,32 €

Taschenbuch https://kdp.amazon.com/de_DE/title-setup/paperback/YERASEMDY03/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_pr 12,88 €

Hörbuch download 978-3-944416-46-5 8,5 Stunden 9,95 €

USB - Stick oder 2xCD 21,50 €

Noch Fragen?

Kontaktiere mich direkt: entweder per Email: manfred@weltumreiter.de

oder per Telefon: 07741-9678584, Handy: 01577-9552237