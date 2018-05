Näher dran! Pferdeerlebnistag

beim Reitverein Thierhaupten

Foto: Hildegard Steiner / Reitverein Thierhaupten/Ötz e.V.

„Horsemanship“ sein bedeutet die Harmonie von Pferd und Mensch erreichen. Wenn Kinder und Pferde von der Pike auf miteinander lernen wächst Selbstsicherheit, Verantwortung, Freude am Sport und die Treue zum Pferd. Das ist genau der richtige Start ins Leben. „Näher dran sein“, am Pony/Pferd und davon lernen, das möchte der Reitverein Thierhaupten am 9. Juni Kinder und Jugendlichen auf der Reitanlage Meir bieten.

Über Verantwortung fürs Pferd nicht nur zu reden, sondern sie zu leben, dafür steht „pm - Die Persönlichen Mitglieder der FN“ Deutsche Reiterliche Vereinigung – Bundesverband in Warendorf, der diesen Pferdeerlebnistag ins Leben gerufen hat und hinter diesem Grundgedanken die Ponygruppe des Reitverein Thierhaupten schon seit über 10 Jahren steht. Die Betreuer tun alles um diesem Gedanken Kraft und Erfolg zu geben und sich für Toleranz und Fairness einzusetzen.

Die Unterstützung des Projekts der FN pm Pferde für unsere Kinder trifft hier genau ins Schwarze und deshalb soll dieser Tag ein besonderes Pferdeerlebnis mit vielen Aktionen, Informationen und natürlich Reiten auf Ponys und Pferden werden. Mehrere Stationen werden durchlaufen (Futter/Pflege/Anatomie des Pferdes), im Erlebnisparcour Pferd spielen/führen und laufen durch den Parcour. Dann gibt es in Gruppen gemeinsames Putzen und Satteln der Ponys und Pferde. Auf einem Holzpferd kann erstes Sitzen ausprobiert werden. Abwechselnd wird dann geführt oder an der Longe mit Begleitperson geritten. Dazu wird optimalerweise auch ein Voltigiergurt zum Festhalten verwendet. und dass es dazwischen nicht langweilig wird, kann auch gemalt oder gespielt werden. An de Malstation können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und bspw. Malvorlagen zum Thema Pferd ausmalen.

Foto: Hildegard Steiner / Reitverein Thierhaupten/Ötz e.V.

Wann: Samstag, den 9. Juni 2018

Wo/Treffpunkt: 09:45 Uhr Hofeinfahrt

der Reitanlage Meir, Thierhaupten/Ötz

Uhrzeit: 10:00 – 17:00 Uhr

Unkostenbeitrag/Kind 40,00 €

Incl. Warmer Imbiss und Getränke

Kleidung: Lange bequeme Hose, (keine Jeans) tiefel oder feste Schuhe

und wenn vorhanden Fahrradhelm

Teilnehmer: geeignet für Kinder/Jugendliche ab 4 Jahre bis ca. 14 Jahre

„Erfolgreiche und prämierte Jugendarbeit auch für sehr schüchterne Kinder geeignet.“

Anmeldung: Hildegard Steiner, Projektleitung

E-Mail: hildegard-steiner@t-online.de

Tel. 0177-2130370

Reitverein Thierhaupten/Ötz e.V.

Hildegard Steiner

1. Vorsitzende/Projektleiterin Ponygruppe