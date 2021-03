Naeve Horses - Pferdesport Ehlersdorf - Erstes Clubturnier ab 30. April 2021

Pferdesport Ehlersdorf - Erstes Clubturnier ab 30. April Ehlersdorf – Vier Turniere werden es auf der Anlage von Springreiter Jörg Naeve: im April, Mai, Juni und Juli sollen die Veranstaltungen des Clubs zur Förderung des Springsports in Ehlersdorf stattfinden. Das erste Turnier ist vom 30. April bis 2. Mai ausgeschrieben und umfasst insgesamt 13 Prüfungen, darunter auch vier Springprüfungen für Reiterinnen und Reiter, die nicht an der Großen Tour teilnehmen, die Fundis Tour. Zusätzlich zum sportlichen Angebot gibt es zudem eine Punktwertung in den vier Großen Preisen, die als Serienwertung mit einem Sonderpreis bedacht ist, einem VW-Up. Mit der Fundis-Tour ergibt sich auch für Nicht-Berufsreiter/innen die Möglichkeit zum leistungssportlichen Vergleich. Die Initiative zur Clubgründung und der Ausschreibung der vier Veranstaltungen, basiert auf dem Interesse Turnierveranstaltungen zu ermöglichen. Für Jörg Naeve ist klar, dass die Corona-Pandemie für den Reitsport Folgen hat und die Initiative der Berufsreiter erforderlich ist. “Wir können die Reitvereine, die über viele Jahre Veranstaltungen ausgerichtet haben, damit nicht allein lassen oder erwarten, dass in der Pandemie-Situation alle so weitermachen wie früher”, so Naeve, “ deswegen haben wir den Club gegründet, um ein Sportangebot zu schaffen.” Clubmitglieder haben die Möglichkeit, zwei Varianten der Mitgliedschaft zu wählen, aus denen die Veranstaltungen maßgeblich finanziert werden. Die Resonanz auf die Offerte war enorm und ermöglicht nun die Planung der Veranstaltungen im schleswig-holsteinischen Ehlersdorf. Das sportliche Angebot umfasst vier Touren: Eine Springpferdetour mit drei Prüfungen für junge Pferde von der Kl. A bis L, die Fundis-Tour mit vier Springprüfungen von Kl. L bis S*, eine Youngster-Tour für sechs bis acht Jahre alte Pferde von Kl. M* bis S*und eine Große Tour von Kl. M** bis zum Großen Preis mit Stechen in Kl. S**. Dem Auftakt sollen drei weitere Veranstaltungen folgen: 14. - 16. Mai 2. Clubturnier, 29. Juni bis 1. Juli, 3. Clubturnier und 16. - 18. Juli 4. Clubturnier. Die Veranstaltung im Internet: www.naeve-horses.com Bei Facebook: https://www.facebook.com/StallNaeve