NALA – Der Hexenberg Das magische Abenteuer geht weiter.

Das magische Abenteuer geht weiter: In ihrem zweiten Buch „NALA – Der Hexenberg“ (Kampenwand Verlag, ET: 26.06.2020) erzählt Gabriela Proksch Bernabé von neuen aufregenden Erlebnissen des vierzehnjährigen Mädchens Nala.



Mit ihrer Freundin Rosalie beginnt sie in Tirol das neue Schuljahr. Doch Nala ist voller Erinnerungen an den zauberhaften Sommer in Südfrankreich, an ihr Herzenspferd Lilou, an die Schamanin Blaue Feder und die magische Welt. So suchen die Freundinnen in jeder freien Minute gemeinsam nach einem Steinkreis in ihrer Nähe, um so wieder in die Traumwelt zu ihren mystischen Freunden zu gelangen. Währenddessen suchen in Südfrankreich alte Freunde nach einer Möglichkeit, Nala und ihr Herzenspferd Lilou wieder zueinander zu bringen. Eine Prophezeiung besagt, dass beide vor außergewöhnliche Herausforderungen gestellt werden, und so führt es Nala auf den geheimnisvollen Hexenberg. Wird sie einen Weg finden, in die Traumwelt zu gelangen? Trifft sie ihre Freunde wieder, und kann sie erneut auf Lilou reiten? Was verbirgt sich hinter der Prophezeiung, und was hat es mit dem Hexenberg auf sich?



In dieser berührenden und spannenden Abenteuergeschichte träumen und reiten Leser und Leserinnen von neun bis neunundneunzig mit der Protagonistin durch Zeit und Raum. Dabei lernen sie alte und neue Begleiter aus verschiedenen Wirklichkeiten kennen und erfahren vieles über den natürlichen Umgang mit Pferden.



Gabriela Proksch Bernabé NALA – Der Hexenberg Kampenwand Verlag ET: 26.06.2020, 238 Seiten, 14 x 21,6 cm, gebunden € 14,85 (D), € 15,30 (A) ISBN 978-3-947738-07-6



Dr. Gabriela Proksch Bernabé ist Psychologin, Reittherapeutin, Künstlerin und Feldenkrais-Lehrerin. Sie lebt mit ihrer Familie, vier Pferden und einer Katze in Tirol. Mit ihrem Mann Gerhard leitet sie das gemeinsame Institut für Reittherapie und pferdegestützte Psychotherapie. Sie hat sich vor allem dem Natural Horsemanship, dem sogenannten Pferdeflüstern, gewidmet und begleitet ihre Patienten dabei, eine echte Herzensverbindung zu den Tieren und sich selber zu finden. „NALA – Der Hexenberg“ ist die Fortsetzung des ersten erfolgreichen Pferderomans der Autorin „NALA – Der magische Steinkreis“. Beide Bände sind auch als Hörbuch erhältlich.